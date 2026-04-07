Irán acepta alto al fuego de EU por dos semanas: "No es el fin de la guerra"

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó este miércoles que ha aprobado un alto al fuego temporal de dos semanas en el marco del conflicto con Estados Unidos. Según el comunicado oficial, las negociaciones entre ambas naciones se llevarán a cabo en Islamabad a partir del viernes, en un intento por avanzar hacia un acuerdo que permita reducir las tensiones en la región.

Fue el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, anunció que su país acepta reabrir el estrecho de Ormuz como parte de una tregua de dos semanas condicionada al cese de los ataques israeloestadounidenses.

"Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas", aseguró el canciller de la república islámica en la red social X.

Durante un período de dos semanas, será posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas", añadió, momentos después de que Estados Unidos e Irán aceptaran negociar en Islamabad durante dos semanas una solución pacífica a la guerra en Oriente Medio.

De acuerdo a fuentes oficiales, Irán acepta el cese al fuego solo si "si cesan los ataques" de forma inmediata por parte de Estados Unidos e Israel.

Se subraya que esto no significa el fin de la guerra”, sentenció el documento. “Seguimos preparados para la acción y, si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”, advirtió la república islámica.

Dos funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que Israel también aceptó el alto el fuego de dos semanas y suspender su campaña de bombardeos contra Irán. Pocos minutos después del anuncio de Trump, el ejército israelí afirmó que había identificado misiles lanzados desde la república islámica hacia su territorio.

Analistas consideran que Estados Unidos podría frenar sus ataques, pero dudan que Israel lo haga dado su historial de conflicto constante en la región.

La confirmación de Irán se da minutos después de que el presidente de Estados Unidos diera a conOcocer que aceptaba la propuesta de alto al fuego de diez puntos de Irán, a través de la mediación diplomática de Pakistán.

Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz.

Donald Trump aseguro que había recibido una propuesta de 10 puntos de Irán, a la que calificó como "una base viable sobre la que negociar".

Tras el anuncio del acuerdo entre las tres partes, el precio del barril de petróleo WTI se desplomó 15 por ciento, reafirmando la seguridad que los mercados perciben de este acuerdo.

Ataques contra Irán

Horas antes del anuncio del acuerdo, los ataques contra Irán se intensificaron, alcanzando puentes ferroviarios y viarios, un aeropuerto y una planta petroquímica. Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en la isla de Kharg, donde se encuentra la principal terminal de exportación de crudo de Irán.

La guerra se ha cobrado más de 5 mil vidas en casi una docena de países, incluidos más de 1600 civiles en Irán, según recuentos de fuentes gubernamentales y grupos de derechos humanos.