Se derrumba edificio en construcción en Nairobi, Kenia; reportan posibles víctimas

Un edificio de varios pisos que aún se encontraba en construcción se derrumbó este viernes en Nairobi, capital de Kenia, lo que movilizó a los equipos de emergencia y generó preocupación por posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.

La Cruz Roja de Kenia informó que el colapso ocurrió alrededor de las 13:40 horas en el barrio de Eastleigh, una zona residencial y comercial densamente poblada. La organización indicó que envió un equipo al lugar para atender la emergencia.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que la estructura se desplomó, levantando enormes nubes de polvo en una concurrida zona comercial.

Medios locales reportaron posibles víctimas y personas atrapadas entre los restos del inmueble. También informaron de saqueos y de la presencia de grandes multitudes en el sitio, aunque hasta el momento no se proporcionó una cifra confirmada de afectados.

Las versiones sobre las dimensiones del edificio eran contradictorias. Algunos reportes señalaron que la construcción podría haber alcanzado hasta 18 pisos.

El derrumbe ocurrió en Eastleigh, un barrio conocido por su intensa actividad comercial y por albergar a una importante comunidad somalí. La concentración de viviendas, comercios y personas en la zona aumentó la preocupación ante la posibilidad de que hubiera víctimas.

Hasta el momento, la información disponible no precisa las causas del colapso ni confirma el número de personas afectadas.

El incidente se produce en medio del rápido crecimiento urbano de Nairobi, donde el aumento de la población ha impulsado un auge de la construcción y la proliferación de edificios de gran altura.

De acuerdo con un informe del Instituto de Investigación y Análisis de Políticas Públicas de Kenia, entre 2009 y 2019 se registraron 86 derrumbes de edificios en el país, que provocaron la muerte de aproximadamente 200 personas.

Con información de AFP.