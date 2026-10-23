Tiroteo en iglesia de Jordania deja al menos siete muertos y diez heridos

Al menos siete personas murieron y otras diez resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido este sábado en una iglesia situada en la provincia de Al Karak, en el oeste de Jordania, según informaron medios locales y autoridades del país.

De acuerdo con la cadena de televisión jordana, el ataque se produjo en la iglesia de Hamud mientras se realizaba una procesión fúnebre. Testigos señalaron que dos hombres armados descendieron de un vehículo y comenzaron a disparar contra las personas congregadas en el lugar.

Según los testimonios recogidos por medios locales, los agresores abrieron fuego de manera continua durante aproximadamente cinco minutos antes de abandonar la zona.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania confirmó que varias personas resultaron gravemente heridas y anunció el inicio de un operativo para localizar e identificar a los responsables del ataque.

Las fuerzas de seguridad mantienen desplegados equipos de investigación y vigilancia en la región.

El ministro de Comunicaciones Gubernamentales y portavoz del Ejecutivo, Mohamed Momani, informó que las autoridades continúan trabajando sobre el terreno para esclarecer los hechos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario indicó que se han adoptado las medidas necesarias para atender la situación y avanzar en la investigación.

Jordania es un país de aproximadamente 11.5 millones de habitantes donde la mayoría de la población profesa el islam y cerca del 3% pertenece a comunidades cristianas.

Con información de Reuters.