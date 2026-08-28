Trump anuncia creación de la Academia Espacial de Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó este viernes la orden ejecutiva para crear la Academia Espacial de Estados Unidos, una institución que se sumará a las academias militares ya existentes en West Point, Annapolis, la Academia de la Fuerza Aérea y la de la Guardia Costera.

El anuncio se realizó durante una ceremonia en el Centro Espacial Johnson de Houston, donde el mandatario condecoró a los tripulantes de la misión Artemis II, quienes en abril lograron el primer retorno del ser humano a la Luna en más de medio siglo.

Trump aseguró que la nueva academia será clave para educar y capacitar a militares, ingenieros, operadores civiles y personal especializado, en un contexto marcado por la expansión de la Fuerza Espacial y el crecimiento de la industria espacial comercial.

Esto es algo que me entusiasma enormemente, dado el rápido crecimiento de la fuerza espacial y la expansión de nuestras ambiciones hacia la Luna y mucho más allá”, afirmó.

El presidente destacó que la institución servirá tanto a la NASA como a la industria espacial civil, y que pronto anunciará su ubicación. Reconoció además el papel de la Fuerza Espacial en recientes operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela e Irán, subrayando el carácter estratégico del espacio exterior en los ámbitos militar y tecnológico.

Donald Trump anunció la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos durante una ceremonia en Houston. Getty Images via AFP

El anuncio se produce en medio de la competencia con China por enviar astronautas a la Luna antes de 2030, más de 50 años después de la primera llegada humana a la superficie lunar. Con el programa Artemis, Estados Unidos busca establecer una base permanente en la Luna y preparar futuras misiones hacia Marte.

Reconocimiento a Artemis II

Durante la ceremonia, Trump entregó la medalla de honor espacial del Congreso a los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, quienes en su viaje recorrieron más de 406.000 km desde la Tierra, rompiendo un récord histórico.

El presidente insistió en que Estados Unidos vive el inicio de una “época dorada” del espacio y reiteró que los astronautas estadounidenses regresarán a la superficie lunar antes de que termine su mandato.

Donald Trump anunció la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos durante una ceremonia en Houston. Getty Images via AFP

El regreso está previsto para la cuarta misión del programa, Artemis IV, en 2028. Sin embargo, expertos han manifestado dudas sobre la viabilidad del plazo, dado que los módulos de aterrizaje lunar aún se encuentran en desarrollo.

Con información de AFP.