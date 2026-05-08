Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes a través de su cuenta en Truth Social la instauración de un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania. La tregua, que se aplicará del 9 al 11 de mayo, contempla la suspensión de toda actividad bélica y un intercambio de 1,000 prisioneros de cada país.

Trump expresó: “Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y reñida”. Añadió que se están produciendo avances constantes en las conversaciones para poner fin al conflicto, lo que sugiere que las negociaciones diplomáticas han entrado en una fase más activa.

La guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en febrero de 2022, ha estado marcada por múltiples intentos de alto el fuego, la mayoría de ellos incumplidos o de corta duración. Moscú y Kiev se han acusado mutuamente de violar las treguas que cada uno ha declarado por separado, lo que ha generado desconfianza en la comunidad internacional respecto a la viabilidad de acuerdos temporales.

La Unión Europea, la ONU y varios países mediadores han insistido en la necesidad de detener la violencia y abrir corredores humanitarios, aunque los esfuerzos han sido limitados por la falta de confianza entre las partes.

El intercambio de prisioneros

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es el intercambio de 1,000 prisioneros de guerra por cada país. Este gesto, de concretarse, representaría uno de los mayores intercambios desde el inicio del conflicto y podría ser interpretado como una señal de disposición a avanzar hacia medidas de confianza mutua.

Los prisioneros de guerra han sido un tema sensible en las negociaciones, ya que ambos bandos han denunciado abusos y condiciones inhumanas en los centros de detención.

Aunque el anuncio fue recibido con cautela, algunos analistas consideran que el alto el fuego de tres días podría servir como prueba piloto para evaluar la disposición de las partes a respetar una tregua.

Con información de Reuters.