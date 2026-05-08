Inteligencia Artificial y Derecho Internacional, en la 1era. Encíclica de León XIV

En el primer año de su pontificado, que se cumple este 8 de mayo, el Papa León XIV ha estado preparando su primera encíclica: Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad), que dictará el próximo 15 de mayo y será relativa a la Inteligencia Artificial (IA) y el mundo actual, la paz y la crisis del Derecho Internacional.

De acuerdo con el Vaticano, el documento papal subrayará la pretensión histórica de una encíclica social de gran envergadura. La primera encíclica de este tipo fue publicada por León XIII el 15 de mayo de 1891 con el título Rerum novarum (De las cosas nuevas).

El título elegido para su primera encíclica sitúa la dignidad humana en el centro del debate. En un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la exclusión económica y la fragmentación cultural, Magnifica Humanitas reivindicará que la humanidad sigue siendo “magnífica”, incluso bajo presión.

En las últimas semanas, el Papa León a subido el tono de sus criticas a la política militar de Estados Unidos. REUTERS

Prevista para ser firmada dentro de una semana, el documento buscará actualizar la Doctrina Social de la Iglesia para asegurar que la tecnología se utilice al servicio de la dignidad humana y no para deshumanizar o disolver la esencia del alma en un mundo fragmentado, abordando conflictos actuales y crisis de derechos internacionales.

Abordará la justicia social y la economía con una crítica a las gestiones de crisis que ignoran a los pobres, abogando por un compromiso real con los desfavorecidos.

El Papa ha advertido del “potencial destructivo” de la tecnología cuando se pone al servicio de “ideologías antihumanas”. Uno de sus ejes centrales en este campo es la protección de los menores.

La crisis climática y la protección del medio ambiente han estado también en el centro de las reflexiones de León XIV, quien ha pedido acciones concretas y responsabilidad política.

Robert Francis Prevost ha vinculado la crisis climática con la justicia social defendiendo la "justicia ecológica" como una necesidad urgente.

Ha reclamado que se acelere "con valentía" la implantación del Acuerdo de París y la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y ha abogado por desarrollar una nueva arquitectura financiera internacional centrada en el ser humano, teniendo en cuenta el vínculo entre deuda ecológica y deuda externa.

Abusos, cisma y tema LGBT+

En el tema de los abusos cometidos por sacerdotes católicos contra menores, se han dado pocos avances en el primer año del pontificado de León XIV, quien se ha pronunciado a favor de una política de "tolerancia cero" ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha mantenido varios encuentros con víctimas.

El Papa ha pedido a los obispos ser firmes y respetar las normas vigentes ante los casos de abusos, especialmente contra menores y arraigar en la Iglesia una cultura de prevención.

Robert Francis Prevost ha abogado por acabar con tensiones y facciones internas dentro de la Iglesia Católica en su afán por superar la polarización y divisiones presentes durante el pontificado del Papa Francisco y predecesores.

Conservadores y progresistas de la Curia Romana han acogido positivamente decisiones como el formato "colegiado" de los consistorios de cardenales o el mantenimiento de Pietro Parolin como secretario de Estado de la Santa Sede.

El papa León XIV celebra la primera Pascua de su pontificado en un contexto marcado por la violencia en Medio Oriente y las tensiones diplomáticas. REUTERS

Sin embargo, hasta hoy se mantiene la posibilidad de un cisma en la Iglesia en julio próximo luego de que el 2 de febrero pasado, el superior de la orden religiosa conservadora Fraternidad San Pío X (FSSPX) Davide Pagliarani, comunicó la decisión de realizar nuevas ordenaciones de obispos el 1 de julio próximo, facultad exclusiva del Papa.

El 12 de febrero se reunieron el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de El Vaticano y el superior general de la FSSPX, sin lograr acuerdo sobre la solicitud planteada.

El Vaticano advirtió que proceder a la ordenación de obispos sin mandato del Papa León XIV constituiría un cisma de la FSSPX, precisando que se podría mantener un diálogo abierto con la congregación si ésta no procede en la anunciada designación episcopal.

El desafío más reciente es la posibilidad de que el Vaticano autorice las bendiciones a las parejas del mismo sexo.

Durante el vuelo de regreso de su visita pastoral a África, el pasado 23 de abril, León XIV fue interrogado por la prensa sobre la decisión del cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, acerca de bendecir tales uniones.

En su primer mensaje del Domingo de Ramos, el papa León XIV lanzó un firme llamamiento a la paz. Reuters

Con la autorización del Episcopado Alemán, el alto prelado de aquel país aclaró que dichas bendiciones no eran equiparables al sacramento del matrimonio entre hombre y mujer, pero el Papa León XIV las rechazó por estar fuera de la norma católica.

El pontífice romano explicó que el Vaticano ya había dejado claro a los obispos alemanes “que no aprobamos las bendiciones formales de parejas del mismo sexo”.

Añadió que ir más allá del marco de la bendición general, permitida por su predecesor, Francisco, genera más desunión que unidad en la Iglesia.

Sin embargo, no amenazó con medidas de sanción canónicas contra los prelados alemanes. Más bien, León XIV subrayó que otros temas son más importantes para la Iglesia que las cuestiones de moral sexual.

Sigue los pasos de Francisco

Robert Francis Prevost cumplió un año de haber sido electo por el Colegio Cardenalicio como el Papa León XIV, el jerarca católico número 267 en la historia milenaria de la Iglesia, y su reto fundamental ha sido mantener la unidad de los más de mil 422 millones de católicos en el mundo.

“Dios me ha llamado por su elección para suceder al Príncipe de los Apóstoles (San Pedro) y me ha confiado este tesoro para que, con su ayuda, pueda ser su fiel administrador, por el bien de todo el Cuerpo místico de la Iglesia”, dijo en la Capilla Sixtina, al celebrar su primera misa como pontífice romano el 9 de mayo de 2025.

En el primer año de su pontificado, León XIV finalizó la Exhortación Apostólica Dilexi te (Te he Amado) documento iniciado por el Papa Francisco, en el que subrayó, al presentarlo el 9 de octubre de 2025, la obligación religiosa de cuidar a los pobres y marginados, marcando una línea de continuidad directa con su antecesor.

Esta desea subrayar la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad y, queriendo inaugurar un Reino de justicia, fraternidad y solidaridad, se preocupa particularmente de aquellos que son discriminados y oprimidos, pidiéndonos también a nosotros, su Iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles”, señaló.

León XIV mantuvo el diálogo con los hermanos de fe del catolicismo, como es el caso de la Iglesia Ortodoxa y el Patriarcado de Constantinopla, y con la Iglesia Anglicana; en la última semana recibió en el Vaticano a Sarah Mullally, arzobispa primada de la Iglesia Anglicana, electa apenas en marzo pasado.

El Papa ha realizado tres viajes internacionales. El más reciente y extenso ha sido a África, donde estuvo en marzo en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial para promover la reconciliación, el diálogo interreligioso y la paz.

El papa León XIV exhortó a Cuba y EU a entablar un “diálogo sincero y eficaz”. AFP

Antes, viajó a Mónaco a Turquía y Líbano, donde llamó a una coexistencia entre distintas confesiones religiosas, como los cristianos ortodoxos o musulmanes. Prepara un próximo viaje a España.

Ha mantenido contactos con líderes como el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y con el ruso, Vladímir Putin; pidió un alto el fuego en Gaza en conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; recibió al vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, a la opositora venezolana, María Corina Machado, y también al canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El Papa proveniente de la orden religiosa de los agustinos, matemático, filósofo y doctor en Derecho Canónico, ha cultivado un estilo prudente, reflexivo y metódico; ha sido promotor incansable de la paz en el mundo, tomando como fundamento el Evangelio.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad. La Iglesia lleva años pronunciándose en contra de todas las armas nucleares”, declaró el pasado 5 de mayo al salir de la residencia papal de Castel Gandolfo.

El primer pontífice romano nacido en Estados Unidos, aunque naturalizado peruano, ha mantenido cercanía con los preceptos de su predecesor, el Papa Francisco, pero marcando un distintivo propio.

El día del aniversario de la muerte de Francisco, el 21 de abril de 2026, durante el vuelo que lo llevó de Angola a Guinea Ecuatorial, el Papa León XIV elogió a su predecesor; invitó a dar gracias a Dios “por el gran don que representa la vida de Francisco para toda la Iglesia y el mundo entero”.

El pontificado de Prevost se ha distinguido por un rigor doctrinal, restituyendo las insignias históricas de la investidura papal, ha mantenido una campaña activa por los desprotegidos y la convivencia universal y ha trabajado por la estabilidad de la Iglesia Católica y de las comunidades que mantienen comunión con Roma en Oriente Medio.

Como Vicario de Cristo, retomó los símbolos que dejó en desuso su predecesor, tales como la muceta o capa roja que cubre los hombros, la estola bordada en oro y la cruz pectoral dorada entre otros distintivos, pero en su actuar siguió el camino que dejó el pontífice de origen argentino a favor de los vulnerables.