FBI alerta sobre perfiles falsos de "esposas tradicionales" para exponer a agentes del ICE

El FBI advirtió internamente que un grupo de mujeres habría creado perfiles falsos en aplicaciones de citas con estética de "esposa tradicional" (tradwife) para atraer a agentes migratorios estadunidenses y exponer después su información personal, reveló el diario The Guardian el 17 de septiembre.

La oficina del FBI en Chicago distribuyó en febrero un memorando interno a otras agencias de seguridad del país sobre la posible amenaza. El documento describió que, a finales de enero, un pequeño grupo de mujeres creaba estos perfiles para atraer a personal vinculado con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El plan descrito: citas falsas para exponer datos personales

Según el memorando, los perfiles incorporaban "imágenes de estética de esposa tradicional" y listaban intereses específicos para resultar atractivos a agentes de las fuerzas del orden.

"El objetivo era atraer a personal policial afiliado a una interacción en línea o presencial bajo el pretexto de una cita, tras la cual las personas serían expuestas públicamente y sus datos personales se difundirían en línea", indicó el FBI en el documento citado por The Guardian.

El texto añadió que "la táctica busca generar vergüenza pública y disuadir las actividades de control migratorio". El informe no identificó las plataformas utilizadas ni precisó si algún agente resultó engañado.

La organización Property of the People, dedicada a la transparencia gubernamental, obtuvo el memorando mediante una solicitud de registros públicos. El propio documento se calificó internamente como un "reporte de información situacional" y aclaró que no constituía "inteligencia definitivamente evaluada".

El ICE es la agencia federal encargada de aplicar las leyes migratorias dentro de Estados Unidos, incluidas detenciones y deportaciones, funciones que han generado protestas y vigilancia ciudadana en varias comunidades.

Un vocero del FBI declinó detallar el contenido del memorando y señaló únicamente, en un correo citado por The Guardian, que el buró "comparte regularmente información con sus socios de seguridad para ayudar a proteger a las comunidades que sirven".

Dudas sobre la evidencia y el debate sobre el doxing

El doxing consiste en divulgar en internet información privada de una persona sin su consentimiento, como domicilio, datos familiares o lugar de trabajo. Cuando la víctima es un agente activo, las autoridades advierten que la exposición puede derivar en riesgos físicos concretos.

El memorando atribuyó la información a "una fuente colaborativa", sin más detalle. Mike German, exagente del FBI y defensor de las libertades civiles, revisó el documento para The Guardian.

"Era inusual que el informe careciera de notas al pie o citas verificables", señaló German respecto a la solidez del memorando difundido por el buró.

La administración estadunidense ha empleado el término doxing de manera amplia, incluyendo la publicación de videos que muestran a agentes del ICE en situación de servicio, lo que ha generado controversia entre expertos en libertades civiles sobre los límites entre exponer a un agente y documentar públicamente sus actuaciones.

Estos expertos distinguen entre divulgar datos que comprometan la integridad física de un agente, como su domicilio, y la discusión pública sobre el desempeño de funcionarios en sus funciones oficiales.

Este memorando forma parte de un conjunto más amplio de documentos internos que Property of the People ha recopilado, los cuales reflejan las preocupaciones de las fuerzas del orden ante los movimientos de activistas organizados en contra del ICE en distintas ciudades del país.