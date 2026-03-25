Tribunal de Nueva York evaluará el futuro del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York celebrará este jueves 26 de marzo una audiencia decisiva para determinar si el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores continúa bajo sus condiciones actuales o toma un rumbo distinto.

El juez federal Alvin K. Hellerstein analizará una moción presentada por la defensa de los acusados, que solicita la desestimación del caso. El argumento central es que se habría violado el derecho constitucional de Maduro y Flores a contar con el abogado de su elección, debido a restricciones financieras impuestas por las sanciones estadounidenses.

El equipo legal sostiene que las sanciones de Estados Unidos impiden a los acusados acceder a fondos del Estado venezolano destinados a costear su defensa. Según el abogado Barry Pollack, el gobierno venezolano tiene la obligación de sufragar los gastos de representación legal de Maduro.

La defensa denuncia que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, inicialmente autorizó el uso de fondos estatales, pero luego modificó la licencia “de manera unilateral y sin explicación”, lo que bloqueó los pagos al equipo jurídico. Maduro y Flores alegan no contar con recursos personales para cubrir los costos de su defensa.

Cuáles son las acusaciones contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran bajo custodia en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026, tras una operación militar estadounidense en Caracas. El 5 de enero se presentaron ante el tribunal y se declararon no culpables.

Maduro enfrenta cuatro cargos:

Conspiración para cometer narcoterrorismo .

. Conspiración para importar cocaína .

. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos .

. Conspiración para poseer dicho armamento

Flores está acusada de delitos similares, vinculados al tráfico de drogas y armas.

Maduro se cneuntra "con mucho ánimo"

El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano, aseguró a la cadena Telesur que su padre se encuentra con ánimo ante su segunda audiencia en Estados Unidos.

Está muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con fuerza y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicio todos los días”

¿Maduro y Flores pueden quedar en libertad?

Si el juez acepta la moción, el caso podría ser desestimado o sufrir cambios procesales significativos. En caso contrario, la defensa actual podría retirarse y el tribunal tendría la facultad de asignar defensores públicos.

Por ahora, la etapa de intercambio de pruebas aún no ha comenzado, lo que sugiere que el proceso se prolongará durante los próximos meses.

Cómo ocurrió la captura de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro fue capturado en Caracas el 5 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense ordenada por Donald Trump. Cerca de 200 soldados ingresaron a la capital venezolana, detuvieron al mandatario y a su esposa Cilia Flores, y el operativo dejó al menos 55 militares cubanos y venezolanos muertos, según cifras oficiales.

La acción se desarrolló en la madrugada del sábado 5 de enero de 2026. De acuerdo con el Pentágono, 200 tropas estadounidenses penetraron en el centro de Caracas, específicamente en el complejo militar de Fuerte Tiuna, considerado uno de los bastiones del chavismo. Allí se encontraba Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, quienes fueron detenidos sin que se reportara resistencia directa de su parte. La operación puso fin a casi 13 años de gobierno chavista.

El operativo fue descrito por Washington como parte de un esfuerzo legal contra delitos de narcotráfico y terrorismo, acusaciones que Estados Unidos había sostenido contra Maduro desde años atrás. Sin embargo, la acción fue calificada por varios gobiernos como un acto de intervencionismo ilegal, lo que generó un vacío político y diplomático sin precedentes en Venezuela.

El ataque provocó la muerte de 55 militares cubanos y venezolanos, según cifras difundidas por La Habana y confirmadas por medios internacionales. Cuba publicó una lista con los nombres de 32 de sus militares fallecidos en Caracas, mientras que Venezuela mantuvo hermetismo sobre el saldo total de víctimas.