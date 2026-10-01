Lula aventaja a Bolsonaro en un hipotético balotaje a días de las elecciones en Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aventaja al senador Flávio Bolsonaro, su principal rival, en una posible segunda vuelta de cara a las elecciones de este mes, reveló el jueves una encuesta de Datafolha.

En ese escenario simulado, Lula obtendría 48 por ciento de los votos, frente a 45 por ciento de Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. Una encuesta anterior de la misma casa encuestadora ya situaba a Lula por delante, con 47 por ciento frente a 45 por ciento.

El resultado sigue representando un empate técnico, ya que el margen de error de la encuesta es de dos puntos porcentuales, una diferencia que no permite descartar un vuelco en cualquiera de los dos sentidos antes del balotaje previsto para el 25 de octubre.

Datafolha realizó la encuesta mediante entrevistas presenciales a una muestra representativa del electorado brasileño en los días previos a la primera vuelta, método que la casa encuestadora utiliza de forma regular en los comicios presidenciales de este año. Lula también lidera la primera vuelta

En el escenario para la primera vuelta, que se celebrará el domingo, Lula lidera con 42 por ciento de los votos, seguido de Bolsonaro con 38 por ciento. Completan la lista Augusto Cury, con 4 por ciento; Ronaldo Caiado, con 3 por ciento, y Renan Santos, también con 3 por ciento.

La medición de Datafolha se dio a conocer horas después de que Flávio Bolsonaro cancelara su participación en el último debate televisivo antes de los comicios, transmitido por TV Globo, la mayor cadena del país.

El senador derechista acusó a la corte electoral de "censura" y anunció su decisión dos horas antes del inicio previsto del debate.

"Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el Tribunal Superior Electoral", escribió Bolsonaro en la red social X.

El Tribunal Superior Electoral había dictaminado poco antes que TV Globo no podía dejar, como planeaba, una silla vacía en el plató para representar la ausencia de Lula, quien ya había declinado la invitación al debate.

La resolución también prohibió a los demás participantes usar su tiempo de intervención para dirigirse a esa silla vacía e interrogar a un Lula ausente.

Con Lula y Bolsonaro fuera del debate, solo otros tres candidatos sin posibilidades reales de ganar el domingo participaron en el intercambio televisivo.

Las cifras de Datafolha confirman que la contienda entre Lula y Bolsonaro se mantiene prácticamente empatada de cara a un eventual balotaje, en un proceso electoral marcado por tensiones entre los principales candidatos y la autoridad electoral brasileña.

La diferencia de apenas tres puntos entre ambos aspirantes, sumada al margen de error reconocido por la encuestadora, mantiene en vilo a sus equipos de campaña de cara a la jornada electoral del domingo.