Trump desmiente acuerdo con Irán para aliviar sanciones y poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no ha ofrecido nada a Irán para poner fin a la guerra, con lo que desmintió reportes de medios de comunicación que citaban a funcionarios estadunidenses, según los cuales estaba dispuesto a suavizar las sanciones y desbloquear fondos congelados a cambio de avances “concretos” en el programa nuclear iraní.

Eso no es cierto. No les ofrecí NADA”, escribió Trump el lunes en Truth Social.

Tanto Axios como CNN informaron, citando a funcionarios estadunidenses no identificados, que Trump estaba dispuesto a aliviar las sanciones contra Irán y desbloquear fondos iraníes como parte de un acuerdo definitivo, con la condición de que Teherán mostrara “avances concretos” en el tema nuclear.

Trump pone el programa nuclear iraní como objetivo de la guerra

Trump ha señalado que impedir que Teherán adquiera una bomba nuclear es uno de los objetivos clave de la guerra, junto con acabar con su capacidad para atacar a sus vecinos y crear las condiciones para que los iraníes derroquen a sus dirigentes.

Irán no posee armas nucleares y niega que busque desarrollarlas, pero sostiene que tiene derecho a contar con capacidad energética nuclear para uso nacional.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó en una entrevista con CBS que Teherán estaba dispuesto a entablar conversaciones sobre su programa nuclear y otros asuntos, pero que no aceptaría “intimidaciones ni coacciones”.

Irán no busca la guerra, pero se defenderá frente a la presión, las amenazas y los ataques”, dijo Pezeshkian, quien añadió que ya se había acordado un mínimo: “No debemos desarrollar armas nucleares”.

Responsables estadunidenses e iraníes se reunieron por separado con mediadores el lunes, como parte de un nuevo esfuerzo para poner fin a una guerra que ya dura siete meses, según fuentes oficiales de ambos países.

Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz

Irán insistió el domingo en que solo la diplomacia puede resolver su conflicto con Estados Unidos e Israel.

Nuestras condiciones son claras, y cualquier medida para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan estas condiciones”, publicó en redes sociales el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi. “Solo una solución negociada puede sacarlos de este punto muerto”.

Araqchi declaró el viernes a periodistas en la ONU que el acuerdo propuesto daría lugar a una cuenta regresiva de siete días para la reapertura del estrecho y a una tregua en los combates regionales.

Trump rechazó el sábado el plan y argumentó que la desesperación era lo que impulsaba a los iraníes a buscar un acuerdo sobre esta vía navegable clave.

Quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz de inmediato porque están sufriendo una derrota aplastante”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Araqchi señaló que los mediadores que facilitan las conversaciones entre Teherán y Washington no le habían comunicado oficialmente el rechazo de Estados Unidos.

“Estamos a la espera de que los mediadores nos transmitan las opiniones definitivas, y tomaremos una decisión basándonos en ellas”, publicó Araqchi.

La guerra, que Trump inició junto con Israel en febrero bajo el nombre de “Operación Furia Épica”, ha causado la muerte a miles de personas, ha perturbado gravemente el suministro energético mundial, ha disparado los precios del petróleo y ha avivado la inflación global.

El conflicto mantiene la presión sobre los precios del petróleo

Irán y sus aliados han respondido extendiendo el conflicto por toda la región. Irán ha atacado a aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico con drones y misiles, mientras que sus aliados hutíes en Yemen han atacado intereses sauditas.

Arabia Saudita, el mayor de los países del golfo Pérsico, se ha visto cada vez más involucrada en la guerra este mes, a medida que los combatientes hutíes han avanzado en Yemen, derrotando a las fuerzas del gobierno respaldado por Arabia Saudita y amenazando las exportaciones de petróleo sauditas a través del mar Rojo.

Los precios del petróleo subían por segunda sesión consecutiva el martes, en un momento en que la persistente preocupación por el suministro de Medio Oriente superaba los indicios de recuperación de las exportaciones de crudo de la región.

Los futuros del crudo Brent LCOc1 habían subido 1.49 dólares, o 1.4%, hasta situarse en 106.77 dólares el barril a las 0326 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos (CLc1) se situaba en 93.94 dólares, con un alza de 1.34 dólares, o 1.5%. Ambos índices de referencia cerraron la sesión anterior con un avance de casi un dólar por barril.

Con información de Reuters.

*mcam