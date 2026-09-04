Mujer intenta secuestrar a una niña hispana al interior del metro de Nueva York

La policía del Alto Manhattan busca a una mujer acusada de intentar secuestrar a una niña de 6 años dentro de la estación de metro Inwood-207th Street alrededor de las 12:30 p.m.

La menor, identificada como Camila Heras, se encontraba con su madre de 36 años y su hermanito de 11 meses cuando la sospechosa se acercó por detrás y la agarró. Según relató la madre, Valeria Correa, la mujer intentó empujar a la niña hacia el área del metro mientras ella sacaba su tarjeta para pagar el pasaje.

La sospechosa no logró llevarse a la menor y posteriormente escapó en un tren de la línea A en dirección sur.

Los servicios de emergencia atendieron a la niña en el lugar, aunque no se reportaron lesiones físicas. Sin embargo, la madre aseguró que su hija quedó traumatizada y actualmente recibe terapias psicológicas.

La policía difundió una fotografía de vigilancia de la sospechosa y pidió la colaboración de la comunidad para identificarla. Según los investigadores, la mujer cruzó sola los torniquetes y se detuvo a observar en qué vagón subiría la familia, antes de marcharse.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que la criminalidad en el sistema de tránsito de la ciudad registra una tendencia a la baja en comparación con el año anterior. Los datos oficiales de septiembre de 2026 señalan que se trata de uno de los periodos con menos incidentes graves en la historia reciente del metro.

Los hurtos mayores continúan siendo el delito más frecuente, con más de la mitad de los casos reportados cada mes. En agosto se observó una disminución del 10.2% en este tipo de robos, que suelen involucrar celulares, carteras o mochilas. Los robos con violencia, que habían mostrado un repunte a inicios de año, cayeron un 30.8% durante el verano.

En cuanto a los asaltos graves, aunque han aumentado en la ciudad en general, en el metro se mantiene un nivel de riesgo bajo: ocurre un caso por cada 2.3 millones de viajes. El reporte también destacó que en agosto no se registraron homicidios, violaciones ni tiroteos en toda la red subterránea.

Las autoridades advierten, sin embargo, que la violencia se concentra en puntos específicos. Cerca del 50% de los incidentes ocurren en apenas 30 estaciones, principalmente durante la madrugada.

Los empujones a las vías siguen siendo una de las agresiones más vigiladas por su peligrosidad, y los tribunales han endurecido las condenas con penas de entre 9 y 20 años de prisión. Otro aspecto señalado es la reincidencia, que se ha duplicado desde 2019, con un alto número de agresores en situación de calle que enfrentan trastornos de salud mental.