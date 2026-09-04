Rusia ataca la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que un dron ruso golpeó directamente la sede central del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en la capital, Kyiv, durante la jornada del viernes. El ataque ocurrió a plena luz del día y dejó al menos cinco personas heridas, según las autoridades locales.

El impacto se produjo en la calle Volodymyrska, frente a la Catedral de Santa Sofía, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

“Desafortunadamente, un dron ruso golpeó el edificio central del Servicio de Seguridad de Ucrania. Todos los afectados recibirán la asistencia necesaria. Instruí a Poklad que, una vez que todo esté listo, dé una respuesta adecuada y tangible a los rusos. Nuestras fuerzas militares apoyarán esta respuesta. ¡Gloria a Ucrania!”, declaró Zelensky.

Zelensky señaló que el dron iba dirigido específicamente contra la oficina del jefe del SBU, Oleksandr Poklad, y aseguró que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar atendiendo a los afectados.