El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó este jueves que Estados Unidos se opone a "cualquier forma de regulación estricta" de la inteligencia artificial (IA), antes de las conversaciones que se espera sostenga con su par chino, Xi Jinping, y que podrían tocar ese tema.

Trump pide cautela, pero rechaza controles

Trump habló ante la sesión plenaria de la cumbre de la APEC en Shenzhen, China, donde reconoció la necesidad de vigilar la tecnología, pero descartó medidas que frenen su desarrollo.

Es superinteligencia, pero debemos vigilarla. Debemos tener cuidado (...)", pero "nos oponemos a cualquier forma de regulación estricta o a cualquier medida que controle y reprima la superinteligencia, y no permitiremos que eso suceda", dijo Trump.

El pronunciamiento llegó el mismo jueves en que Xi, Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, tenían prevista una reunión trilateral en Shenzhen, al margen de la cumbre, según France 24. Pekín dijo que el encuentro buscaría "salvaguardar la paz mundial".

Dos visiones opuestas sobre regular la IA

China plantea una ruta distinta. El 1 de noviembre de 2025, Xi propuso en la cumbre de la APEC en Gyeongju, Corea del Sur, crear una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, que fijaría reglas de gobernanza y haría de la IA un "bien público para la comunidad internacional", según Reuters. Trump no asistió a esa cita.

Funcionarios chinos han dicho que el organismo podría tener sede en Shanghái. En junio de 2026, la agencia Xinhua informó que Pekín intensificaba los preparativos para establecerlo.

En Estados Unidos, la línea es la contraria. El 11 de diciembre de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que limita la capacidad de los estados para regular la IA y ordenó crear en el Departamento de Justicia una fuerza de tarea para impugnar esas leyes estatales, según UPI. La orden exceptúa las normas de protección infantil.

El texto de la orden sostiene que las empresas estadunidenses deben poder innovar sin regulación "engorrosa". Antes de la orden, el Congreso había rechazado una moratoria similar: en julio de 2025, el Senado votó 99 contra 1 en contra de congelar por diez años las leyes estatales de IA.