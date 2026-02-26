Tripulante estadounidense muerto en Cuba buscaba encender ‘la chispa’ de un levantamiento social

El enfrentamiento ocurrido esta semana en aguas territoriales de Cuba, que dejó cuatro tripulantes muertos y seis heridos tras el choque con guardacostas cubanos, sigue revelando detalles sobre las motivaciones de quienes participaron.

Entre los fallecidos se encuentra Michel Ortega Casanova, quien, según un compañero de militancia política, tenía como objetivo “ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba”.

La declaración fue realizada a la AFP por Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida.

Ataque a lancha estadounidense en aguas cubanas

Tropas cubanas abrieron fuego contra una lancha rápida con matrícula de Florida (FL7726SH) que ingresó a aguas territoriales de la isla, específicamente en el canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara. El enfrentamiento dejó un saldo de cuatro muertos y seis heridos, según confirmó el Ministerio del Interior de Cuba (Minint).

El hecho ocurrió cuando guardafronteras cubanos detectaron la embarcación estadounidense en una zona considerada estratégica para la seguridad marítima de la isla. La lancha fue interceptada y, tras un intercambio de fuego, se produjo la tragedia.

Las autoridades cubanas señalaron que la embarcación violó su soberanía territorial, mientras que fuentes estadounidenses aún no han emitido un comunicado oficial detallado sobre el incidente.

Reacción del gobierno cubano

El presidente Miguel Díaz-Canel declaró que Cuba se defenderá con “determinación y firmeza” frente a cualquier intento de agresión que ponga en riesgo su soberanía. En su mensaje, enfatizó que la isla no permitirá provocaciones ni incursiones no autorizadas en sus aguas, y que responderá con la fuerza necesaria para proteger su integridad territorial.

El ataque ha generado un nuevo punto de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que ya enfrentaban diferencias en temas de seguridad, migración y política regional.

Marco Rubio critica ataque a lancha estadounidense en Cuba

El ataque de fuerzas cubanas contra una lancha rápida con matrícula de Florida, que dejó cuatro muertos y seis heridos, provocó una reacción inmediata en Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que su país investigará a fondo lo ocurrido antes de emitir una respuesta oficial.

Rubio afirmó: “Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia”, subrayando que no se trata de especular, sino de obtener información precisa sobre el incidente.

El funcionario también negó que la embarcación formara parte de una operación militar estadounidense, aclarando que no había personal del Ejecutivo a bordo.

Con información de AFP.