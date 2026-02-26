Este jueves, las fuerzas de Afganistán lanzaron ataques contra tropas de Pakistán en la zona fronteriza, en respuesta a los bombardeos aéreos paquistaníes ocurridos días antes.

Según el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, se trató de “operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares” de Pakistán, como reacción a lo que calificaron de repetidas violaciones de su territorio.

Captura de puestos y enfrentamientos

Autoridades afganas informaron que las ofensivas se desarrollaron en las provincias orientales de Nangarhar y Kunar, donde se produjeron intensos ataques contra posiciones paquistaníes. El portavoz del ejército en el este de Afganistán, Wahidullah Mohammadi, aseguró que hasta el momento no se registran bajas del lado afgano.

Por su parte, el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, afirmó que las fuerzas afganas lograron capturar 15 puestos militares paquistaníes, lo que marca un incremento significativo en la tensión.

La respuesta de Pakistán

El Ministerio de Información de Pakistán declaró en la red X que la acción afgana recibió una “respuesta inmediata y efectiva”. La reacción se produce en un contexto de creciente hostilidad, tras los bombardeos paquistaníes en las provincias de Nangarhar y Paktika el fin de semana pasado, que según la misión de la ONU en Afganistán dejaron al menos 13 civiles muertos.

El gobierno talibán, sin embargo, elevó la cifra a 18 fallecidos y rechazó el anuncio de Pakistán que hablaba de más de 80 víctimas en sus operaciones.

Relaciones en deterioro

Las relaciones entre Afganistán y Pakistán se han deteriorado gravemente en los últimos meses. Importantes pasos fronterizos permanecen cerrados desde los enfrentamientos de octubre, en los que murieron más de 70 personas en ambos lados.

Pakistán acusa a Afganistán de no actuar contra los grupos militantes que operan desde su territorio y que perpetran ataques en suelo paquistaní. El gobierno talibán niega estas acusaciones y sostiene que Islamabad utiliza esos señalamientos como justificación para sus incursiones militares.

Con información de AFP.