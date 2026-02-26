Comando armado dinamita banco y saquea bóveda en Paraguay

La madrugada de este jueves, un grupo armado tipo comando perpetró un violento asalto contra una sucursal bancaria en el municipio de Naranjal, departamento de Alto Paraná, en Paraguay. La localidad, situada cerca de la frontera con Brasil y Argentina, fue escenario de una operación que duró apenas cinco minutos y que dejó cuantiosos daños materiales.

Los delincuentes utilizaron tres explosivos de manera simultánea para abrir la bóveda del banco, ubicado a escasos metros del comando policial de la ciudad. En ese momento, cinco agentes se encontraban en funciones: uno de guardia y cuatro en patrullaje.

El botín y el sistema de seguridad

De acuerdo con el comisario Javier Flores, director de Investigación de Hechos Punibles, en el banco había aproximadamente 1.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos 132.000 dólares. Aunque el sistema de seguridad se activó y manchó con tinta roja la mayoría de los billetes, las autoridades confirmaron que los atacantes sí lograron llevarse dinero.

“Prácticamente todos los billetes quedaron manchados”, explicó el comisario Humberto Galeano, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía en Alto Paraná, quien añadió que la presencia policial en Naranjal fue reforzada tras el ataque.

La operación del grupo comando

Las cámaras de circuito cerrado registraron el momento en que dos vehículos llegaron al banco y de ellos descendieron alrededor de ocho personas, quienes colocaron los explosivos en la bóveda y detonaron el lugar. Otros autos fueron identificados cerca de la comisaría jurisdiccional y en la entrada hacia la ruta PY06, lo que evidencia una planificación coordinada.

Tras la explosión, los atacantes dispararon al aire y se enfrentaron brevemente con personal policial antes de huir por caminos rurales. La fuga fue ejecutada con rapidez, mientras equipos tácticos eran desplegados para realizar tareas de campo en la zona.

Respuesta de las autoridades

El ministro de Defensa, Óscar González, informó que integrantes de la Dirección General del Material Bélico (Dimabel) se trasladaron hasta Naranjal para levantar indicios de los explosivos utilizados y determinar su procedencia. También se movilizó el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Sur, coronel David Bareiro, para coordinar las acciones de seguridad.

La operación criminal, que se ejecutó a pocos metros de la sede policial, ha generado preocupación por la capacidad de los grupos armados para actuar con tal nivel de organización y violencia.

La Policía Nacional y el Ministerio de Defensa han prometido intensificar las investigaciones y reforzar la presencia en la zona, mientras la población permanece en alerta ante la posibilidad de nuevos ataques.