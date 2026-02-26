Hillary Clinton niega vínculos con Jeffrey Epstein ante el Congreso

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, compareció este jueves ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes y aseguró que no recuerda haber conocido al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein ni tener información sobre sus actividades.

“No recuerdo haber conocido al señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas o sus oficinas. No tengo nada más que añadir al respecto”, afirmó Clinton en una declaración pública antes de testificar a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York.

Críticas al comité y a la administración Trump

Clinton, quien fue candidata presidencial demócrata en 2016, acusó al panel liderado por republicanos de intentar desviar la atención de los vínculos del presidente Donald Trump con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

La política demócrata también criticó al gobierno de Trump por haber eliminado una oficina del Departamento de Estado dedicada a combatir el tráfico sexual internacional, lo que calificó como un retroceso en la protección de víctimas.

La presión del Congreso

Tanto Hillary como su esposo, el expresidente Bill Clinton, se habían negado inicialmente a testificar ante el comité. Sin embargo, cedieron después de que los legisladores amenazaran con acusarlos de desacato al Congreso.

Bill Clinton tiene previsto comparecer este viernes, lo que mantendrá la atención sobre el papel de figuras políticas de alto perfil en las investigaciones relacionadas con Epstein.

La comparecencia de Hillary Clinton se suma a una serie de audiencias en las que el Congreso busca esclarecer posibles vínculos de personalidades públicas con Epstein.

Los Clinton y el caso Epstein

En los últimos años, el caso de Jeffrey Epstein ha seguido generando controversia por las conexiones que mantenía con figuras públicas de alto perfil. Entre ellas, los nombres del expresidente estadounidense Bill Clinton y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton han aparecido en investigaciones y documentos relacionados con el caso.

Lo que se señala en los registros históricos, como bitácoras de vuelo y agendas, aparece el nombre de Bill Clinton en relación con viajes realizados en la década de los noventa, cuando Epstein mantenía vínculos con diversas personalidades.

Incluso se difundió una fotografía de Clinton junto a Epstein y Ghislaine Maxwell en la Casa Blanca en 1993. Sin embargo, las autoridades han aclarado que la presencia de un nombre en estos documentos no constituye evidencia de participación en delitos.

Con información de AFP.