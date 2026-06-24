Tragedia en Venezuela: Confirman al menos 32 muertos y 700 heridos por sismos

Dos potentes terremotos que sacudieron de forma consecutiva el territorio de Venezuela causaron la muerte de al menos 32 personas y lesiones a más de 700 personass, de acuerdo con el primer balance oficial ofrecido por las autoridades del país.

Pasada la medianoche local, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigió un mensaje televisado en cadena nacional para informar a la población sobre el estado de la infraestructura y el avance en la contención de la emergencia.

"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos y más de 700 heridos", declaró la mandataria durante su intervención, especificando que el balance de daños sigue bajo reserva debido a las afectaciones en los sistemas de comunicación.

La mandataria advirtió que el número de víctimas podría incrementar en las próximas horas. AFP

La Guaira se perfila como la zona del desastre

Rodríguez puntualizó que el estado de La Guaira, una entidad costera aledaña a la capital, Caracas, se ha identificado preliminarmente como el sitio más afectado por las vibraciones sísmicas.

Sin embargo, debido al colapso de vías y redes de transmisión, los rescatistas e instituciones locales aún no logran enviar los datos desglosados sobre la totalidad de pérdidas materiales y humanas en ese perímetro.

Esta crisis revive la memoria sísmica del país, cuya geografía se encuentra atravesada por los sistemas de fallas tectónicas activas del Caribe y Sudamérica. REUTERS

Pánico y antecedentes históricos

Horas antes del anuncio gubernamental, la población venezolana vivió momentos de pánico generalizado tras registrarse el movimiento telúrico inicial, el cual tuvo una magnitud estimada de 7.1 grados.

En plataformas digitales y redes sociales se viralizaron videos del momento exacto del sismo, documentando el crujir de las estructuras arquitectónicas, el desprendimiento de fachadas y las evacuaciones de emergencia en oficinas y zonas habitacionales.

Esta crisis revive la memoria sísmica del país, cuya geografía se encuentra atravesada por los sistemas de fallas tectónicas activas del Caribe y Sudamérica.

Dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles causaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos. REUTERS

Históricamente, el oriente y la costa norte de Venezuela resguardan antecedentes de gran intensidad, tales como el devastador terremoto de San Narciso en el estado de Sucre. Las brigadas de Protección Civil y las fuerzas de seguridad continúan activas en la remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre las estructuras colapsadas.