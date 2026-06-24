Estados Unidos enviará ayuda a Venezuela tras los terremotos que sacudieron Caracas

Estados Unidos anunció a última hora que estaba en contacto con las autoridades venezolanas tras dos fuertes terremotos de magnitud 7.1 y 7.5, y que estaba movilizando ayuda para el país sudamericano.

Estamos en contacto con las autoridades y movilizando ayuda", dijo el subsecretario de Estado Christopher Landau en X. Calificó los terremotos de "devastadores".

En un mensaje a la nación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a los países que anunciaron su solidaridad con el pueblo venezolano, entre ellos Estados Unidos.

El miércoles por la tarde se produjeron dos fuertes terremotos al oeste de la capital venezolana, que derrumbaron edificios en Caracas, dejaron a personas atrapadas entre los escombros y llevaron a los científicos a advertir que podría haber un elevado número de víctimas y una destrucción generalizada en todo el país.

La respuesta humanitaria se produce meses después de la detención de Nicolás Maduro y del acercamiento entre Washington y Caracas. AFP

Jeremy Lewin, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo en X que el departamento había movilizado un equipo de ayuda en caso de catástrofes y un grupo de trabajo para entregar y coordinar la ayuda esencial a los venezolanos.

En colaboración con nuestros socios del Gobierno provisional de Venezuela, Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, así como otros recursos, durante los cruciales primeros días tras esta trágica catástrofe natural", añadió.

La embajada de Estados Unidos en Caracas informó que todo el personal estadunidense se encontraba a salvo.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han distendido en los últimos meses, después de que las fuerzas estadunidenses detuvieron al entonces presidente del país, Nicolás Maduro, en una incursión en Caracas el pasado mes de enero.

La Administración del presidente Donald Trump ha entablado contactos con un gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, antigua aliada de Maduro, entre otras cosas para alcanzar un acuerdo por el que Estados Unidos venderá petróleo venezolano, y ha concedido exenciones a las sanciones para fomentar la inversión estadunidense.

Caracas en pánico por sismos

Los videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de pánico en distintas zonas de Caracas, donde cientos de personas abandonaron edificios de oficinas, centros comerciales y complejos residenciales mientras el suelo seguía temblando.

Las grabaciones captaron fachadas agrietadas, desprendimiento de escombros y nubes de polvo elevándose entre las calles, además de ciudadanos intentando comunicarse con familiares y ayudar a personas afectadas en medio de la confusión generada por los fuertes movimientos sísmicos.

Otras imágenes compartidas por usuarios evidenciaron la magnitud del impacto en diversas regiones del país. En varios videos se observan estructuras parcialmente colapsadas, vehículos cubiertos por restos de concreto y equipos de emergencia trabajando entre los escombros.

También circularon grabaciones de cámaras de seguridad que registraron el momento exacto de los temblores, con lámparas balanceándose violentamente, muebles desplazándose y personas buscando refugio mientras sonaban alarmas y se producían cortes de energía.