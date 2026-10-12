Papa León ingresará el martes al hospital antes de someterse a intervención quirúrgica

El Papa León ingresará en el hospital el martes para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un pequeño nódulo detectado en uno de sus pulmones, informó el Vaticano, mientras el pontífice mantuvo una apretada agenda el lunes, celebrando por la mañana siete reuniones programadas con antelación.

León, de 71 años, declaró el domingo que el nódulo se había detectado en un chequeo reciente, que estaba "bien delimitado" y que se había detectado a tiempo.

El nódulo se detectó durante un chequeo médico rutinario, según informó la oficina de prensa del Vaticano a los periodistas a primera hora del lunes, antes de confirmar que se espera que el Papa sea ingresado a última hora de la mañana del martes, antes de la intervención quirúrgica.

No se especificó cuándo tendría lugar la operación propiamente dicha.

El comunicado habitual sobre la agenda diaria del Papa, publicado el lunes al mediodía (10:00 GMT), indicaba que se había reunido esa mañana con obispos visitantes de Argentina, Nicaragua y Estados Unidos, entre otros.

León, elegido papa por los cardenales de todo el mundo en mayo de 2025, es relativamente joven para ser un líder de la Iglesia. Le gustan los deportes, incluido el tenis, y no se sabe que sea fumador ni que haya tenido problemas de salud anteriormente.

El Vaticano ha indicado que se espera que la recuperación del Papa dure aproximadamente una semana.

León, líder de una Iglesia que cuenta con 1.400 millones de fieles, tenía varias citas públicas en su agenda para esta semana, incluida una misa en la Plaza de San Pedro el miércoles por la mañana.

León, de 71 años, declaró el domingo que el nódulo se había detectado en un chequeo reciente, que estaba "bien delimitado" y que se había detectado a tiempo. AFP

El Vaticano no ha confirmado si la misa, que cierra una asamblea de obispos de una semana de duración, aún se celebrará. Aunque el Papa ingresará en el hospital el martes, la misa podría ser oficiada por un cardenal del Vaticano.

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada que puede ser benigna. Según la Sociedad Torácica Americana, menos del 5 % de los nódulos pulmonares resultan ser cancerosos, aunque el riesgo aumenta con la edad, el tamaño y otros factores como el tabaquismo.

El papa León XIV mantiene su agenda habitual este lunes mientras espera someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un pequeño nódulo detectado en uno de sus pulmones, ha informado el Vaticano.

León, de 71 años, dijo el domingo que el pequeño nódulo se había detectado en un chequeo reciente, que estaba "bien delimitado" y que se había encontrado a tiempo.

El nódulo se detectó durante un chequeo médico rutinario, confirmó este lunes la oficina de prensa del Vaticano.

León, elegido papa por los cardenales de todo el mundo en mayo de 2025, es relativamente joven para ser un líder de la Iglesia. Le gustan los deportes, entre ellos el tenis, y no se sabe que sea fumador ni que haya tenido problemas de salud anteriormente.

El papa dijo el domingo que se sometería a una intervención quirúrgica esta semana. El Vaticano no ha precisado qué día tendrá lugar la operación, pero ha indicado que se espera que la recuperación del papa dure aproximadamente una semana.

León, que mantiene una agenda muy apretada como líder de una Iglesia de 1.400 millones de fieles, tiene varias citas públicas en su agenda para esta semana, incluida una misa en la plaza de San Pedro el miércoles por la mañana.

Hasta este lunes por la mañana, la misa del miércoles no se ha cancelado.

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada que puede ser benigna. Según la Sociedad Torácica Americana, menos del 5% de los nódulos pulmonares resultan ser cancerosos, aunque el riesgo aumenta con la edad, el tamaño y otros factores como el tabaquismo.

Con información Reuters