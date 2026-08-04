Trabajadores de limpia recuperan boleto de la lotería ganador de un millón de euros

Una mujer en Bitonto, cerca de Bari, Italia, ganó un millón de euros con un billete de lotería instantánea, pero por un malentendido el boleto terminó en la basura. El incidente fue resuelto gracias a trabajadores de la empresa pública de recolección de residuos SANB, quienes lograron localizar y recuperar el billete en medio de toneladas de desechos.

La historia fue compartida en redes sociales por Nicola Roberto Toscano, director de SANB, quien relató en su perfil de Facebook:

Se dice que la basura revela mucho sobre la vida de las personas. Esta es una historia singular: la de alguien con mucha suerte, capaz de adivinar un número ganador de cinco dígitos; muy desafortunada, porque el boleto terminó en la basura municipal; y finalmente muy afortunada de nuevo, porque nuestra empresa se puso a disposición para localizar la compactadora adecuada, detener su eliminación y recuperar ese pequeño trozo de papel escondido en una montaña de basura”.

El error se produjo porque el billete llevaba impresa la frase “no canjeable”, lo que llevó a la ganadora a pensar que no tenía validez. Al darse cuenta de su equivocación, contactó de inmediato a la empresa de recolección, que inició un operativo para rastrear el contenedor y rescatar el boleto.

Toscano concluyó: “Se suele decir que los residuos pueden ser un recurso. Bueno… algunas personas han decidido tomar esta expresión demasiado literalmente”.