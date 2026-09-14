Estadunidense se negó a pagar colocación de cerca a trabajadores hispanos; sorpresa

Una cuadrilla de trabajadores latinos protagonizó un enfrentamiento con el propietario de una vivienda en Joliet, Illinois, después de un conflicto relacionado con el pago de una cerca de madera que habían instalado en el patio del inmueble. El momento quedó registrado en video y posteriormente se difundió en redes sociales.

El material fue publicado por César Díaz, de Diaz Fence Company, en su cuenta de Instagram @el.compa.cesar. En las imágenes se observa a los trabajadores regresar al domicilio y comenzar a desmontar la cerca que habían colocado previamente.

Los empleados retiran las tablas de madera una por una, mientras el propietario permanece en el lugar y les reclama que abandonen el inmueble.

La grabación rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas y generó reacciones entre usuarios que interpretaron el episodio como una respuesta de los trabajadores ante un presunto intento del cliente de evitar el pago.

El conflicto por el pago

De acuerdo con el relato que acompaña la difusión del video, el propietario habría tenido un conflicto con los trabajadores después de concluir la instalación de la cerca.

Captura de pantalla.

La versión difundida en redes sostiene que el cliente se habría negado a pagar por el trabajo realizado y que habría utilizado la posibilidad de recurrir a las autoridades migratorias como una forma de presión.

Reproducir Trabajadores desmontan cerca

Sin embargo, el video por sí mismo no nos permite confirmar que el propietario haya llamado a ICE, ni que se haya presentado una denuncia ante las autoridades migratorias, pues no ha emitido declaraciones al respecto.

Lo que sí muestra la grabación es el momento en que los trabajadores regresan a la propiedad y comienzan a retirar la estructura de madera.

Tabla por tabla, los trabajadores desmontan la cerca

La cuadrilla desmonta prácticamente toda la cerca que había instalado.

Mientras avanzan con el retiro de las tablas, el propietario discute con ellos y les pide que se retiren del lugar.

En uno de los momentos que más comentarios generó, el dueño de la vivienda aparece con una herramienta utilizada por los trabajadores, mientras continúa la discusión.

Finalmente, los empleados continúan desarmando la estructura hasta retirar buena parte del trabajo que habían realizado.

La escena fue compartida posteriormente en X y otras redes sociales, donde usuarios calificaron el episodio como una especie de “karma” frente al supuesto intento de no pagar por el trabajo.

¿Qué se sabe de la empresa?

César Díaz aparece como propietario de Diaz Fence Company, empresa dedicada a trabajos de instalación de cercas en Joliet, Illinois.

La compañía cuenta con un registro empresarial en Better Business Bureau, donde aparece dentro de la categoría de contratistas de cercas.

La publicación de Díaz es hasta ahora uno de los principales registros del enfrentamiento y el material que permitió que el caso se difundiera ampliamente en redes sociales.

No se ha realizado, hasta el momento, una declaración pública del propietario de la vivienda que permita conocer su versión de los hechos.

Tampoco se ha confirmado públicamente que la policía haya intervenido o que exista una denuncia derivada del enfrentamiento.

Las amenazas migratorias como represalia

El caso también llamó la atención por la referencia a las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reconoce que los trabajadores pueden estar protegidos contra represalias relacionadas con el ejercicio de sus derechos laborales, incluidas determinadas amenazas vinculadas con su situación migratoria.

Illinois cuenta además con disposiciones específicas contra determinadas formas de represalia relacionadas con el estatus migratorio de los trabajadores.

La legislación estatal contempla, en determinadas circunstancias, como conducta de represalia amenazar con contactar a autoridades migratorias para reportar el estatus migratorio real o supuesto de un trabajador.

Por ello, aunque no está confirmado que ICE haya intervenido en este caso, el elemento migratorio ha sido uno de los principales motivos por los que el video provocó reacciones en redes sociales.

De una cerca nueva a un video viral

Lo que comenzó como un conflicto entre una cuadrilla de trabajadores y un cliente terminó convertido en un fenómeno viral.

Las imágenes muestran a los empleados desmontando la cerca que habían construido, mientras el propietario observa y reclama.

En redes sociales, muchos usuarios respaldaron a los trabajadores y consideraron que retirar la estructura fue una respuesta al supuesto incumplimiento del pago.

Otros cuestionaron que los trabajadores regresaran a una propiedad privada para desmontar una obra ya instalada y señalaron que un conflicto por falta de pago debe resolverse mediante las vías legales correspondientes.