Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte exigen autodeterminación y regreso a la UE

Los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, reunidos en Cardiff este lunes, afirmaron en una declaración conjunta su "derecho a la autodeterminación", y subrayaron que el futuro de esos territorios está "en la Unión Europea".

Tanto Escocia como Gales e Irlanda del Norte están gobernados actualmente por líderes independentistas. Una situación inédita desde que se pusieron en marcha instituciones autónomas en esos territorios del Reino Unido, en 1999.

El primer ministro galés, Rhun ap Iorwerth, jefe del partido Plaid Cymru, recibió a John Swinney, primer ministro escocés y dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP), Michelle O'Neill, la primera ministra norirlandesa y vicepresidenta del Sinn Féin, y también a Mary Lou McDonald, presidenta de esa formación.

Los líderes se reunieron como dirigentes de sus partidos, y no como representantes de sus respectivos gobiernos.

“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación”, escribieron los dirigentes. “Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a poner trabas a la democracia”.

“Instamos al gobierno británico a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales”, agregaron.

Asimismo, destacaron que “el futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea”, y consideraron que el brexit había “perjudicado” a sus territorios.

Los sucesivos gobiernos británicos siempre se han opuesto a la organización de referendos sobre la independencia desde el que se celebró en 2014 en Escocia, en el que el 55% de los votantes se pronunciaron en contra de la independencia.

La semana pasada, Downing Street cerró la puerta a cualquier esperanza de que esa postura se suavice. “El primer ministro Andy Burnham cree firmemente en la unión del Reino Unido”, reaccionó el lunes su portavoz.

La reunión tuvo lugar después de que Donald Trump causara sorpresa al considerar que sería “fantástico” que la República de Irlanda e Irlanda del Norte se unificaran. “Por la forma en que lo veo, eventualmente sucederá. Bien podría suceder ahora”, dijo a la prensa durante su visita a Irlanda.

El Sinn Féin aboga por que se organice un referéndum antes de 2030. Según Michelle O'Neill, las declaraciones de Donald Trump demuestran que “el debate sobre la reunificación está muy vivo y que la gente se interesa por él a escala internacional”.

Londres se atiene a los acuerdos de paz del Viernes Santo de 1998. Según ese pacto, se puede organizar un referéndum siempre y cuando una mayoría de los habitantes de esa provincia británica sea proclive a votar a favor de la unificación.

Durante una rueda de prensa, los dirigentes subrayaron que sus respectivas naciones avanzarán a su propio ritmo. John Swinney consideró que un referéndum en Escocia debería celebrarse en los próximos cinco años, mientras que en Gales, Rhun ap Iorwerth prefirió “dejar la cuestión del calendario en manos del pueblo galés”, aunque aseguró que “Westminster ya no funciona”.

Por su parte, Andy Burnham ha señalado una mayor descentralización como una de sus prioridades desde que llegó al poder en julio.