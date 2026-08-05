Tiroteo masivo en Carolina del Norte deja múltiples víctimas

Un tiroteo masivo ocurrido la mañana de este miércoles en una vivienda de Prospect Hill, condado de Caswell, Carolina del Norte, dejó varias personas muertas y al menos una más hospitalizada, según confirmaron las autoridades locales.

La Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) informó que los agentes del condado recibieron una llamada de emergencia poco antes de las 8:00 am (hora local) y acudieron a una casa ubicada en Brooks Road. Al llegar, encontraron a varias víctimas de disparos y trasladaron a una persona al hospital en estado aún no confirmado.

Los agentes que llegaron al lugar encontraron a múltiples personas que habían sido baleadas. Una persona fue transportada al Hospital de la Universidad de Duke con una herida de bala, y hay múltiples otras fatalidades. El Sheriff del Condado de Caswell, Tony Durden, solicitó inmediatamente la asistencia de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI).

La Oficina del Sheriff de Caswell y la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte participaron en la respuesta inmediata, mientras que la SBI asumió la coordinación de la investigación. En un comunicado, la agencia señaló que “hay varias víctimas mortales más”, aunque no se ha precisado el número exacto.

Las autoridades indicaron que el tiroteo fue contenido y que no existe una amenaza para el público. Los nombres de las víctimas no han sido revelados, ya que se espera notificar primero a sus familiares.

Los investigadores de la escena del crimen de la SBI están en el lugar procesando evidencia y realizando entrevistas. NO HAY AMENAZA para el público en general, y el evento está contenido en la dirección mencionada arriba.

El caso se encuentra bajo investigación y la zona permanece asegurada por las fuerzas de seguridad estatales y locales.