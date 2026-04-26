Tiroteo desata pánico en cena de prensa con Trump

WASHINGTON.— Se suponía que iba a ser una noche de sábado llena de glamour en un salón de baile de Washington donde estaba Donald Trump, pero el ambiente se vio truncado por unos disparos que hicieron que los invitados se tiraran al piso y que el presidente estadunidense fuera evacuado por el personal de seguridad.

Trump estaba sentado en la tribuna durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca —era la primera vez que asistía como presidente— cuando unos fuertes estruendos interrumpieron la celebración y provocaron que él y otras personas en el escenario levantaran la vista alarmados.

Momentos después de lo que parecían disparos, se escucharon gritos de “¡No se levanten!” y “¡Al suelo!”, mientras los invitados, entre ellos corresponsales, funcionarios de la administración Trump y su esposa Melania Trump se ponían a salvo.

Agentes de seguridad empujaron al suelo a miembros del gabinete, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y el secretario del Interior Doug Burgum.

En medio del caos, el presidente fue rápidamente rodeado por personal del Servicio Secreto, con las armas desenfundadas, e inmediatamente lo sacaron del escenario y lo llevaron a través de una cortina trasera mientras la multitud se agachaba en estado de shock.

La música se detuvo y los asistentes vestidos con trajes de gala y esmoquins se quedaron en silencio mientras los agentes se agolpaban alrededor de las mesas y sobre los invitados en el suelo del enorme salón de baile del hotel Hilton en Washington, el mismo donde el presidente Ronald Reagan sobrevivió a un intento de asesinato 45 años antes.

También se vio salir apresuradamente del salón de baile al secretario Robert F. Kennedy Jr., cuyo tío, el presidente John F. Kennedy, fue abatido por la bala de un asesino en Dallas, Texas, en 1963.

Aún sin muchos detalles sobre lo que realmente ocurrió, se ordenó la evacuación de todo el salón de baile, y varios cientos de invitados se dirigieron al vestíbulo del Hilton y salieron al aire frío.

Más tarde, el Servicio Secreto dijo en un comunicado que estaba investigando un tiroteo cerca del perímetro principal de control de seguridad del evento.

“El presidente y la primera dama están a salvo, junto con todas las personas bajo protección”, dijo la agencia. “Una persona se encuentra detenida”.

No quedó claro de inmediato si el agresor disparó o si los agentes de seguridad respondieron a la amenaza con disparos propios. Todos los funcionarios federales presentes en la cena, incluido Trump, resultaron ilesos.

Aproximadamente dos horas después del incidente, Trump declaró a periodistas, ya desde la Casa Blanca, que el sospechoso, a quien Trump describió como una “persona enferma”, había sido arrestado.

“Un hombre asaltó un puesto de control de seguridad armado con varias armas, y fue abatido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa en la Casa Blanca después del incidente.

Las imágenes de circuito cerrado de televisión difundidas por Trump en Truth Social mostraron a una persona corriendo rápidamente a través de un puesto de control de seguridad, tomando momentáneamente desprevenido al personal de seguridad antes de que estos sacaran rápidamente sus armas.

“Estaba muy lejos de la sala. Se estaba moviendo. Se estaba moviendo mucho”, dijo Trump después de que se cancelara la cena de gala.

Según Trump, los funcionarios creen que es un “lobo solitario” que actuó solo, y añadió: “Era un tipo que parecía bastante malvado cuando estaba en el suelo”. El atacante portaba “varias armas”, aseguró el mandatario.

Cuando se le preguntó si él era el objetivo del hombre, el republicano respondió “supongo”.

Trump publicó en las redes sociales que esperaba que la cena, a la que quiso regresar tras el incidente, pudiera reprogramarse para dentro de 30 días.