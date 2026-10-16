Obama dice que Israel tomó las tierras de Palestina; Netanyahu niega críticas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el expresidente estadunidense Barack Obama volvieron a chocar este viernes, a once días de las elecciones en Israel, que se prevé reñidas.

El viernes, Netanyahu cuestionó, sin mencionar su nombre, a OBama luego que el exmandatario afirmara que Israel ha "cedido terreno moral" en Oriente Medio por su trato a los palestinos.

"Le dije esto directamente a Netanyahu cuando yo era presidente: en algún momento, para romper el ciclo, la parte más fuerte tiene una responsabilidad en virtud de su fuerza", dijo Obama durante un evento en Belfast, Irlanda, según videos publicados en linea.

El estadounidense también criticó duramente al movimiento palestino Hamás, que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023.

Medios israelíes dieron amplia cobertura a otra parte de sus declaraciones, en las que Obama se refirió a la creación del estado de Israel, en 1948, a la sombra del Holocausto.

"Durante milenios, el pueblo judío fue oprimido, discriminado y asesinado (...) es comprensible que buscaran un refugio en un lugar donde tenían lazos históricos. Eso es innegable", afirmó.

"Lo que también es innegable es que tomaron las tierras de otras personas, que fueron expulsadas", dijo aludiendo a los palestinos. "Y esas personas comprensiblemente dijeron: esto es una injusticia y quiero recuperar mi tierra".

Citando las palabras de Obama en un video Netanyahi dijo que eran "lamentables".

"El pueblo judío no es un ocupante extranjero en la tierra de sus antepasados. Nuestra historia no es una empresa colonial. Nuestra tierra no es robada", afirmó.

Las declaraciones de Netanyahu han sido contrastadas desde 1948 por numerosos estudiosos de Medio Oriente.

"Este es nuestra patria. Se llama Judea", dijo, usando la denominación bíblica del sur de Cisjordania, que Israel ocupó en 1967.

Netanyahu es un cercano aliado del actual presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump. En contraste, chocó duramente con Obama durante el mandato del demócrata entre 2009 y 2017.

El 27 de octubre, Netanyahu se enfrenta a unas cerradas elecciones para mantenerse como primer ministro.

Expansión israelí

Cisjordania y Jerusalén Este están bajo ocupación militar israelí desde el 7 de junio de 1967, cuando Israel capturó los territorios que entonces controlaba Jordania durante la guerra de los Seis Días.

Desde entonces, los gobiernos israelíes han levantado asentamientos en toda la zona, impulsados por razones de seguridad y por un reclamo histórico y religioso sobre la región que Netanyahu resumió al llamarla “Judea” y negar que se trate de territorio robado. Hoy viven allí entre 600 mil y 750 mil colonos.

La Corte Internacional de Justicia dictaminó en julio de 2024 que la presencia de Israel en esos territorios es ilegal, que los asentamientos y su régimen asociado violan el derecho internacional, incluida la IV Convención de Ginebra, y que las prácticas israelíes equivalen de facto a una anexión de amplias partes del territorio.

La opinión consultiva, no vinculante, ordena detener la actividad de asentamiento, evacuar a los colonos y reparar a los palestinos afectados. La Asamblea General de la ONU la respaldó con una resolución, mientras Netanyahu la rechazó al afirmar que el pueblo judío “no es conquistador en su propia tierra”.

Los organismos internacionales sostienen que la expansión se sigue sosteniendo con medidas coordinadas y no con hechos aislados.

Ante el Consejo de Seguridad, el coordinador adjunto de la ONU para Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, describió en agosto un patrón en el que las comunidades palestinas son desplazadas poco a poco de sus aldeas y colonos israelíes ocupan después los terrenos abandonados.

Hasta el 10 de agosto, la ONU había documentado más de mil 430 ataques de colonos que afectaron a unas 260 comunidades, unos 3 mil 800 desplazados en lo que va de 2026 y 76 palestinos muertos a manos de fuerzas israelíes o colonos, entre ellos 18 niños.

En paralelo, las autoridades israelíes avanzaron o aprobaron unas 12 mil 360 viviendas nuevas en Cisjordania, y la OCHA contabilizó 3 mil407 demoliciones de estructuras palestinas en el Área C entre enero de 2023 y abril de 2026, casi siempre por falta de permisos de construcción que Israel rara vez otorga a los palestinos.

Amnistía Internacional calificó esta dinámica de “limpieza étnica” respaldada por el Estado, una caracterización que Israel rechaza, igual que las conclusiones de la Corte, al atribuirlas a sesgo contra el país.