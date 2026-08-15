Terremoto en Indonesia deja 48 muertos y miles de evacuados en Flores

Miles de evacuados aguardaban ayuda el domingo en la isla de Flores, en Indonesia, tras un potente terremoto que mató a 48 personas, hirió a decenas y dañó centenares de casas y edificios.

Unas 5 mil personas huyeron de sus casas tras el sismo de magnitud 7.7 la mañana del sábado, seguido de 341 réplicas, indicó Berton Suar Pelita, portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres BNPB.

Personas en la zona quedaron sin electricidad y telecomunicaciones, y al menos una ruta de acceso estaba inaccesible.

Necesitamos comida, bebida, medicamentos y pañales para los niños", comentó el domingo Umri, un poblador de la aldea Nangahale en la costa norte de Flores.

El hombre de 55 años, quien utiliza un solo nombre al igual que muchos indonesios, permaneció 24 horas sobre una colina por miedo de volver a casa.

Nurhidayati, también de 55 años, pasó la noche sobre una estera en la misma colina.

"Sigo aterrorizada, mi corazón late fuerte al recordar el temblor de ayer (...) Subimos aquí ayer, estoy muy asustada, traumatizada por el terremoto de 1992", agregó.

Flores fue impactada en 1992 por un terremoto de magnitud 7.7 que desató un tsunami y dejó unos 2 mil 500 muertos.

"Espero que el gobierno distribuya ayuda pronto", expresó Nurhidayati.

Berton dijo que 101 residentes de Flores resultaron heridos.

"Además de la pérdida de vida, el terremoto en el mar causó daños materiales que paralizaron las actividades diarias de los pobladores", indicó el domingo en un comunicado.

Los sobrevivientes tienen necesidades urgentes de carpas, comida, medicamentos, frazadas, camas de campaña, esteras, agua potable y generadores eléctricos, precisó Berton.

Esfuerzo de búsqueda

El rescatista local Fathur Rahman dijo el domingo que no se han reportado personas sepultadas o desaparecidas.

"Por ahora nos concentramos en los esfuerzos de búsqueda", indicó Fathur.

El epicentro del sismo poco profundo se ubicó frente a la costa norte de la isla, indicaron las autoridades geológicas.

Las zonas afectadas no tienen edificios altos.

Berton precisó que al menos 914 casas presentan daños severos y centenares más daños menores.

También se vieron afectados 93 escuelas, 36 centros de salud y 38 instalaciones gubernamentales.

La Cruz Roja Internacional señaló el sábado que hay preparativos en marcha para llevar ayuda a las personas instaladas en albergues temporales.

El gobierno envió 50 mil paquetes de ayuda por 275 toneladas a la zona, y la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció asistencia de los satélites de observación Copernicus para apoyar en las tareas de búsqueda y rescate.

Anillo de fuego

Tras el sismo del sábado, los habitantes de Flores huyeron a las alturas ante el repliegue del mar, una posible señal de que se acerca un tsunami.

La alerta de tsunami fue levantada, pero las autoridades urgieron a los pobladores no volver a los edificios dañados por temor de que se caigan con nuevas réplicas.

Se reportaron olas de hasta 1,6 metros en algunas regiones costeras, según el servicio meteorológico indonesio.

El país tiene terremotos frecuentes por su ubicación en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que abarca Japón, el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.