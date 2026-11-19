Irán dijo que atacó sitios de drones y misiles estadunidenses en Kuwait después de que Estados Unidos atacara la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz, lo que marca el primer golpe de Teherán contra el estado del Golfo aliado de EU desde septiembre.

Subrayando un repunte generalizado de las hostilidades en los últimos días, Bahréin afirmó haber interceptado ataques aéreos iraníes el miércoles por tercera vez en una semana, acusando a Teherán de un “enfoque hostil sistemático” hacia el reino del Golfo, donde tiene su sede la Quinta Flota de la Armada estadunidense.

Los últimos ataques pusieron de manifiesto los obstáculos a los que se enfrentan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a un conflicto que ha desestabilizado Oriente Medio, interrumpido el transporte marítimo, disparado los precios mundiales de la energía y arrastrado a países de toda la región.

Estados Unidos atacó la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, por lo que Irán contraatacó horas después. Foto: Reuters.

+rán lanza nueva advertencia al enemigo

El ejército iraní afirmó haber atacado instalaciones estadunidenses de drones y misiles en la base Ali Al Salem de Kuwait, después de que Kuwait declarara que sus defensas aéreas estaban contrarrestando ataques hostiles con drones.

El ataque se produjo tras los bombardeos aéreos estadunidenses del martes por la noche, cuando aviones de combate de la Unión Americana atacaron una plataforma de lanzamiento de misiles en Qeshm, en represalia por los ataques iraníes contra personal e instalaciones estadunidenses, según declaró un funcionario militar.

Los medios locales, citando a un funcionario iraní, afirmaron que el ataque estadunidense no causó daños a la infraestructura.

A su vez, el ejército estadunidense declaró el miércoles que ningún miembro de su personal resultó herido en los intentos de ataque iraníes esta semana y que todos sus miembros se encontraban a salvo y localizados.

Kuwait, por su parte, afirmó que se reservaba el derecho de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía y proteger su territorio.

En videos publicados el miércoles por los medios estatales, el comandante en jefe del ejército iraní, Amir Hatami, lanzó una nueva advertencia a Estados Unidos: “Tenemos la preparación y los planes para enfrentarlo a él y a sus partidarios de una manera aplastante”.

Con información de Reuters.

*mcam