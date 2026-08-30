Temas con los EU presiona a México se desvanecen rumbo a las elecciones intermedias

Los temas por los que Estados Unidos más presiona a México están, unos ausentes, y otros tan desvanecidos que han quedado muy lejos de ser determinantes para las elecciones intermedias que tendrán lugar en 65 días.

El eje motivador electoral es claramente la economía; el narcotráfico no figura en las boletas excepto hacer legal el consumo de mariguana en estados donde todavía no se permite.

Y el tema de migración, que ante llevó a la presidencia a Donald Trump, hoy menos de un elector entre cada diez piensa que es prioritario.

De acuerdo con una averiguación del Centro de Investigaciones Pew, el 56 por ciento de los electores coloca a la economía, la carestía de la vida y los impuestos como su principal prioridad en esta elección.

Solo el siete por ciento coloca a la inmigración entre la lista de prioridades, pero esta vez poco más de la mitad de esos electores quiere control fronterizo, peo también está en desacuerdo con las redadas de ICE, uso de los centros de detenciones y otras políticas de la administración Trump.

El consumo legal de la mariguana en estados donde continúa prohibida sí está en juego en esta elección, pero no aparece en la lista de prioridades.

Otros temas que pudiera vincular a las elecciones con México son el de política exterior, pero es un tema importante para solamente el cuatro por ciento de los electores, y los aranceles que quedaron fuera de las prioridades, pero, al igual que el tema de la guerra con Irán, sus efectos están implícitos en la economía y la carestía de la vida.

Para el nueve por ciento de los electores también debe ser tema prioritario la reforma de gobierno de la administración Trump, para el cinco por ciento incluir los servicios de salud, y para únicamente el cuatro por ciento el presidente Trump figura como prioridad electoral para noviembre.