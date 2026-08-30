Trump: EU repondrá su Reserva Estratégica de Petróleo con crudo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el petróleo que llegue al país como parte del reciente acuerdo energético con Venezuela será utilizado para comenzar a recuperar los niveles de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés).

A través de una publicación en redes sociales, Trump aseguró que el proceso para incrementar las reservas estadounidenses comenzará próximamente y describió el crudo venezolano como.

Un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”.

El señalamiento ocurre apenas unos días después del anuncio de un acuerdo entre Washington y Caracas destinado a reactivar la deteriorada industria petrolera venezolana.

Trump no precisó con qué rapidez el petróleo venezolano podría comenzar a incorporarse físicamente a la Reserva Estratégica ni cuánto representaría ese suministro dentro de las necesidades energéticas de Estados Unidos.

Reserva petrolífera de EU cerca de mínimos históricos

La Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense ha disminuido de manera considerable durante los últimos años.

Al 21 de agosto, el inventario se ubicaba en alrededor de 290 millones de barriles, uno de sus niveles más bajos en aproximadamente cuatro décadas.

Estados Unidos recurrió a parte de sus reservas para enfrentar episodios de interrupción en el suministro internacional y contener las presiones sobre los precios de los combustibles. Las extracciones se produjeron durante las administraciones de Joe Biden y Donald Trump, en un contexto marcado, entre otros factores, por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto con Irán.

La intención de Trump de volver a llenar la reserva, por tanto, representa un cambio respecto de la etapa en la que el Gobierno estadounidense utilizó parte de esos inventarios para responder a las condiciones del mercado.

Sin embargo, el eventual suministro procedente de Venezuela no significa que la Reserva Estratégica pueda recuperarse de inmediato.

El acuerdo energético requiere primero inversiones, rehabilitación de infraestructura y un incremento considerable de la producción petrolera venezolana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria encargada en Venezuela, Delcy Rodríguez. AFP

¿Qué contempla el acuerdo entre EU y Venezuela?

El convenio anunciado por Trump busca impulsar la recuperación de la industria petrolera de Venezuela mediante inversiones estadounidenses y la participación de empresas en campos considerados estratégicos.

El proyecto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros, que en conjunto tendrían un potencial probado de aproximadamente 65 mil millones de barriles.

La administración interina de Venezuela calcula que el acuerdo podría generar alrededor de 209 mil millones de dólares en ingresos para el país durante los 25 años de vigencia previstos, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril.

Uno de los objetivos establecidos es elevar la producción de los campos involucrados hasta superar 1.5 millones de barriles diarios.

Para conseguirlo se contempla una inversión superior a los 100 mil millones de dólares, destinada principalmente a recuperar infraestructura y capacidad productiva después de años de deterioro en el sector petrolero venezolano.

Delcy Rodríguez y la soberanía sobre el petróleo

El acuerdo también ha provocado cuestionamientos dentro de Venezuela debido al papel que tendrá Estados Unidos en la explotación de los recursos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó las versiones que apuntan a una pérdida de control venezolano sobre sus reservas y aseguró que el país mantiene la propiedad de sus recursos naturales.

Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”.

Rodríguez también ha defendido la decisión de avanzar por la vía diplomática con Washington y sostiene que la apertura a nuevas inversiones puede permitir que Venezuela recupere su posición como una potencia energética.

La controversia se explica, en parte, por la magnitud de los recursos involucrados. Los campos contemplados en el acuerdo reúnen un potencial de unos 65 mil millones de barriles, cantidad que representa una parte significativa de las reservas probadas de Venezuela.