Golpea riada al Gran Cañón; buscan a más de 20 desaparecidos

Más de 20 personas se encuentran desaparecidas tras registrarse una severa inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, Estados Unidos.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) informó que la riada ocurrió la tarde del sábado, afectando gravemente la zona de Phantom Ranch y el cañón Bright Angel, por lo que se mantiene un operativo conjunto con autoridades locales para la localización y rescate de excursionistas en la zona golpeada por el agua.

Hasta el momento, los equipos de emergencia han logrado evacuar de manera segura a más de 60 personas mediante el despliegue de helicópteros y cuadrillas terrestres. Las labores de búsqueda se concentran en las rutas de senderismo North Kaibab y en el estrecho tramo conocido como "The Box", donde se cree que se encontraban varios de los caminantes reportados como no localizados por sus familiares.

La precipitación atípica provocó el desbordamiento del arroyo Bright Angel, lo que generó torrentes de agua de gran fuerza que destruyeron casi en su totalidad la red de puentes peatonales del área. La fuerza del caudal arrastró enormes rocas, estructuras metálicas y toneladas de escombros hacia la cuenca del río Colorado, destruyendo los senderos y obligando al cierre indefinido de los campamentos turísticos de la zona.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la emergencia se desencadenó tras una tormenta concentrada que descargó entre 12 y 25 milímetros de agua en solo 30 minutos. Debido a las características del terreno rocoso y a las pendientes pronunciadas de la zona, el suelo fue incapaz de absorber el volumen de agua, produciendo avenidas torrenciales de respuesta inmediata.

Las autoridades del Parque Nacional ordenaron el cierre de los accesos principales a Phantom Ranch y habilitaron una línea telefónica directa para recabar información de familias que sospechen del paradero de sus allegados.

El pronóstico meteorológico prevé la persistencia de condiciones para tormentas aisladas durante las próximas horas, por lo que los equipos de rescate avanzan con precauciones ante el riesgo latente de nuevos deslaves.