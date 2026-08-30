DEA: La corrupción es arma poderosa de carteles; va sobre activos de García Luna

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, declaró que la corrupción persiste como arma poderosa de carteles y anunció que su agencia buscará activos que Genaro García Luna consiguió por proteger narcos, luego de que el gobierno de México anunció la recuperación de 5.8 millones de dólares en activos del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón.

La corrupción sigue siendo una de las armas más poderosas de los cárteles”, declaró Cole en redes sociales.

Dijo que “la DEA está comprometida a exponer a los funcionarios y las redes que anteponen los intereses de los cárteles a los del pueblo al que juraron servir”.

Poco después de que el gobierno de México informara que recuperó parte de los activos de enriquecimiento ilícito de García Luna, el jefe de la DEA dijo que su agencia hará su parte en ese mismo sentido.

Ahora, México ha recuperado 5,8 millones de dólares vinculados a su red corrupta. Estados Unidos tiene fallos judiciales independientes pendientes relacionados con García Luna y también continuará buscando una indemnización con cargo a los activos vinculados a sus corruptas actividades”, declaró el funcionario.

El gobierno de México recuperó recuperara 5 millones 805 mil 693 dólares mediante una demanda civil en Florida contra la familia Weinberg, socios y prestanombres del exmiembro de gabinete de Calderón.

Genaro García Luna. Cuartoscuro

García Luna comenzó a cumplir a partir de diciembre una sentencia de 38 años y ocho eses de presión por proteger al Cartel de Sinaloa. Aunque no fue condenado específicamente por corrupción, la fiscalía acusó en corte reiteradamente que García Luna dañó tanto a México como a Estados Unidos a cambio de sobornos.