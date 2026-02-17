Una mujer pensó que estaba recibiendo serenata... y así terminó esposada 

Una serenata por el Día de San Valentín terminó en una captura policial en el distrito del Rímac, en Lima, luego de que agentes encubiertos de la Policía Nacional del Perú sorprendieran a una mujer señalada por presunta microcomercialización de droga.

El hecho, ocurrido el 16 de febrero, quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales por la particular estrategia utilizada por los uniformados, quienes simularon una entrega romántica para concretar la intervención.

La detenida fue identificada como Katherine Fabiola Camacho Leguía, de 35 años, quien fue intervenida en su vivienda ubicada en el jirón García Hurtado de Mendoza, en el tradicional distrito limeño del Rímac.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, un agente perteneciente al Escuadrón Verde llegó hasta el inmueble disfrazado de vaquero, portando un arreglo floral y acompañado de una serenata alusiva a la fecha.

En las imágenes se observa a la mujer visiblemente emocionada al recibir el supuesto obsequio, convencida de que se trataba de un detalle enviado por su pareja con motivo de San Valentín.

Sin embargo, segundos después, los agentes revelaron la verdadera naturaleza del operativo y procedieron a informarle que se trataba de una intervención policial por presuntos delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas. Operativo encubierto y hallazgo de droga

Según información oficial, durante el registro domiciliario se hallaron 540 envoltorios de pasta base de cocaína, 56 gramos de clorhidrato de cocaína y cerca de 100 gramos de marihuana.

Las autoridades señalaron que la mujer intentó inicialmente negar su identidad; no obstante, los agentes aseguraron que contaban con información previa de inteligencia que permitía su plena identificación.

El Escuadrón Verde, unidad especializada de la Policía peruana, es conocido por ejecutar operativos encubiertos para combatir la microcomercialización en zonas urbanas consideradas de alta incidencia delictiva.

En los últimos años, esta división ha recurrido a estrategias poco convencionales, incluyendo disfraces y montajes, con el objetivo de sorprender a los investigados y evitar fugas o destrucción de evidencia.

Las autoridades también indicaron que la detenida registraba una actuación previa en julio de 2025 por un caso vinculado a narcotráfico, antecedente que forma parte de la investigación en curso.

Tras su captura, Camacho Leguía fue trasladada a una unidad especializada, donde permanecerá mientras se desarrollan las diligencias correspondientes bajo supervisión del Ministerio Público peruano.

El distrito del Rímac ha sido señalado en distintos informes oficiales como una de las zonas donde la Policía concentra operativos contra el microtráfico, debido a denuncias vecinales y labores de inteligencia.

El caso ha generado amplio debate en redes sociales, donde usuarios comentan tanto la efectividad del método utilizado como el impacto mediático que producen este tipo de intervenciones policiales en fechas simbólicas como San Valentín. Marco legal del delito en el Perú

En el Perú, el delito de tráfico ilícito de drogas está tipificado en el artículo 296 del Código Penal y contempla penas privativas de libertad no menores de 8 ni mayores de 15 años, además de multa e inhabilitación.

En los casos de microcomercialización o “microtráfico”, el artículo 298 establece penas que pueden ir de 3 a 7 años de prisión, dependiendo de la cantidad y circunstancias.

Asimismo, el artículo 299 precisa que la posesión para consumo personal no es punible solo cuando no supera los límites legales: hasta 8 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta básica de cocaína o 1 gramo de clorhidrato de cocaína.

Cantidades superiores, fraccionadas en envoltorios —como las reportadas en este caso— suelen ser consideradas indicios de comercialización. Investigación y competencia fiscal

La investigación y conducción del proceso corresponde al Ministerio Público, conforme al artículo 159 de la Constitución peruana, mientras que unidades especializadas como el Escuadrón Verde desarrollan operativos encubiertos en el marco de la lucha contra el microtráfico en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.