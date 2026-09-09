Señalan a Netanyahu de desestimar alerta; oposición lo acusa de inepto

JERUSALÉN.— Varios líderes de la oposición israelí calificaron de inapto al primer ministro Benjamin Netanyahu, tras hacerse pública una investigación que afirma que Emiratos Árabes Unidos le advirtió del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El diario israelí Haaretz revela, en un adelanto de un libro escrito por dos de sus periodistas, que el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, habló directamente con Netanyahu unos diez días antes del ataque de Hamás desde Gaza y le advirtió de que el movimiento estaba preparando una gran operación.

El diario sostiene que el dirigente israelí, en campaña para las elecciones legislativas de este 27 de octubre, “no hizo nada”.

La oficina de Netanyahu negó ayer la información.

“Las informaciones publicadas por la prensa son falsas. El primer ministro no recibió ninguna advertencia de Emiratos Árabes Unidos antes del 7 de octubre”, afirmó en un comunicado. No obstante, añadió que es posible que ambos países intercambiaran mensajes a través de canales de inteligencia.

A la luz de las revelaciones, Gadi Eisenkot, un ex alto mando militar que ahora es uno de los grandes rivales de Netanyahu en las elecciones del 27 de octubre, acusó al dirigente de evadir responsabilidades y recurrir a excusas “patéticas”, como decir que no lo levantaron lo suficientemente temprano la mañana del ataque.

“Netanyahu recibió decenas de avisos antes del 7 de octubre, y los ignoró todos. Es inapto”, escribió Eisenkot en su cuenta de X.

Naftali Bennett, exjefe de gobierno y también candidato, dijo que Netanyahu “tiene una responsabilidad personal y directa” por los 1.221 muertos de aquella jornada, la más sangrienta en la historia del Estado de Israel.

Haaretz indica que el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinuar —luego asesinado por Israel— había avisado a un alto mando palestino de que sus hombres estaban preparando “una tremenda operación”, que sería como un “terremoto”.

Dicho responsable palestino transmitió el mensaje a un asesor emiratí, que a su vez lo puso en conocimiento del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahayan. Éste decidió entonces llamar directamente a Netanyahu y ponerlo al corriente, según Haaretz.

El diario israelí, que cita en su mayoría a fuentes anónimas, dice que Netanyahu respondió con calma al aviso.