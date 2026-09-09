Una fuerza cultural y política ascendente; habrá gran mezquita

NUEVA YORK.— Nueva York pronto contará con la mezquita más grande del estado, una de más de 100 construidas desde 2001 en la ciudad. Asimismo, los musulmanes se consolidan como una fuerza cultural y política ascendente.

El alcalde Zohran Mamdani, que prestó juramento con el Corán, se ha convertido en el nuevo rostro de la política de izquierda estadunidense.

Aun así, la islamofobia persiste en la Gran Manzana, donde 9% de la población es musulmana.

Algunos familiares de víctimas del 11S han pedido que el alcalde Mamdani, firme defensor de los derechos palestinos, no acuda este año al memorial de los atentados.

El historiador Asad Dandia reconoce que la islamofobia no ha desaparecido, pero es optimista respeto a los avances.

“He visto el crecimiento de nuestro poder institucional, pero también el reconocimiento por parte de otros neoyorquinos que no son musulmanes de que juntos formamos parte de esta ciudad”, dice.

Es “realmente valioso”, considera. “Roma no se construyó de la noche a la mañana, ni la construyó una sola persona o un solo grupo de personas. La construyó la comunidad”.