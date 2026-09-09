Alerta por repunte de armas de racimo; el 87% de los afectados son civiles

GINEBRA.- El número de víctimas de las bombas de racimo sigue aumentando, con más de mil muertos o heridos el año pasado, en su mayoría civiles, principalmente en Ucrania, según un informe publicado este martes.

Aunque están prohibidas en numerosos países por la Convención de Oslo de 2008, han causado al menos mil 63 víctimas (muertos o heridos) en 2025, una de las cifras anuales más elevadas jamás registradas, según el informe anual publicado por la Coalición contra las Municiones de Racimo (CMC).

Por cuarto año consecutivo desde la invasión rusa de febrero de 2022, Ucrania registró el mayor número anual de víctimas de bombas de racimo del mundo, con al menos 927 personas muertas o heridas, lo que representa 87% del total mundial.

El dato

Sobre la coalición

· Promueven la adhesión universal a la Convención sobre Municiones en Racimo para prohibir su uso

· Defienden los derechos, la atención médica y la rehabilitación de los sobrevivientes y sus comunidades

También se registraron otras víctimas de ataques directos con municiones de racimo y con restos de estas armas en otros ocho países en 2025 (Afganistán, Camboya, Irak, Laos, Líbano, Birmania, Rusia y Siria).

Un arma de racimo es un contenedor lleno de pequeñas bombas explosivas. Puede ser un proyectil, un cohete o un misil.

Lanzado desde un avión o por tierra, se abre durante el vuelo y libera las submuniciones, a menudo con altas tasas de fallo, lo que expone a los civiles a un peligro inmediato, pero también duradero.

Estas pequeñas bombas, a menudo de colores, “tienden a atraer especialmente a los niños”, explicó la semana pasada a los periodistas Erik Tollefsen, responsable de la Unidad de Contaminación por Armas del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Los datos correspondientes a 2025 muestran que los civiles representaron 87% de las víctimas.

Durante el periodo contemplado por el informe (todo 2025 y el primer semestre de 2026), Irán, Birmania, Rusia, Tailandia y Ucrania utilizaron armas de racimo. Todos ellos son países que no forman parte de la convención. El informe se publica días antes de que los Estados se reúnan en Laos, del 14 al 18 de septiembre, con motivo de la tercera Conferencia de examen de la convención.

Desde su adopción en 2008, no se confirmó ningún uso de municiones de racimo por parte de ninguno de los 112 Estados miembros de la convención, según el informe.