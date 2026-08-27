Rusia lanza ataque masivo con misiles y drones contra Kiev y otras ciudades

Las autoridades ucranianas informaron que Rusia bombardeó durante varias horas puertos, complejos industriales e instalaciones de distribución de comercios en Kiev y otras ciudades, utilizando misiles balísticos, hipersónicos y drones de combate. El ejército ucraniano aseguró que fueron lanzados 258 drones y varios misiles balísticos, de los cuales siete fueron derribados gracias a los nuevos interceptores Patriot recibidos de Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, declaró en la red social X que el ataque se dirigió contra puertos, almacenes de cereales, instalaciones energéticas e industriales, además de otras infraestructuras críticas.

Las sirenas antiaéreas sonaron en Kiev hasta bien entrada la tarde, mientras drones surcaban el cielo y los escombros causaban heridas a cuatro personas. En Járkov, un ataque contra un centro comercial dejó un muerto y dos heridos, según el gobernador regional Oleh Syniehubov.

Los bombardeos también destruyeron un centro de distribución de la cadena minorista COMFY, otro de una empresa líder en juguetes y un almacén de la chocolatera Roshen, fundada por el expresidente Petro Poroshenko.

Los ataques rusos afectaron polígonos industriales, instalaciones energéticas y centros de distribución en las regiones de Poltava, Odesa y Krivói Rog, provocando retrasos en los trenes y dejando a pasajeros varados. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado acerías en Krivói Rog y Zaporiyia, una refinería de petróleo en Poltava, centros logísticos en Kiev y tres puertos en Odesa.

Ucrania, que ha intensificado sus ofensivas contra infraestructuras rusas, atacó instalaciones de los gigantes del comercio electrónico Ozon y Wildberries, considerados parte de la logística que sostiene el esfuerzo bélico de Moscú. Una ofensiva con drones cerró temporalmente un complejo logístico de Ozon en la ciudad de Ufa.

Además, Kiev obtuvo nuevos compromisos de apoyo de sus aliados. El Reino Unido anunció que permitirá a Ucrania acceder a tecnología clasificada para iniciar la producción propia de misiles de crucero Storm Shadow.

El Kremlin advirtió que podría atacar objetivos militares británicos dentro y fuera de Ucrania en respuesta al uso de armas británicas en ataques contra territorio ruso.

Seis drones rusos penetraron en el espacio aéreo de Moldavia, lo que llevó a la presidenta Maia Sandu a condenar “enérgicamente esta intimidación”. Uno de los drones fue hallado en territorio moldavo, aumentando la tensión regional.

Con información de AFP.