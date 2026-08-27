China evacúa localidades del Tíbet ante riesgo de ruptura de lago formado tras riada

Las autoridades chinas ordenaron la evacuación de residentes en varias localidades del Tíbet amenazadas por la posible ruptura de un lago que se formó tras la riada que golpeó la frontera entre el norte de Nepal y el suroeste de la región tibetana.

El Ministerio de Recursos Hídricos de China informó que el embalse natural contenía este jueves unos dos millones de metros cúbicos de agua, y que otros tres millones podrían incorporarse en los próximos días, lo que eleva el riesgo de una descarga repentina.

El Departamento de Recursos Naturales del Tíbet confirmó que los habitantes de las zonas aguas abajo fueron trasladados a lugares seguros. La barrera natural alcanza unos 50 metros de altura y más de tres kilómetros de longitud, lo que supone una grave amenaza para las comunidades cercanas.

El Ministerio desplegó equipos de monitoreo y simulación para analizar el comportamiento del agua en caso de ruptura, con el objetivo de apoyar las operaciones de emergencia. Se prevé que el caudal alcance su máximo el 1 de septiembre, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.

Expertos del Ministerio de Recursos Naturales determinaron mediante imágenes satelitales que el fenómeno se originó por el desprendimiento de una masa de hielo en una zona glaciar de Nepal, situada entre los 5 200 y 5 500 metros de altitud. La masa descendió a gran velocidad, arrastrando materiales glaciares y convirtiéndose en un flujo de detritos que posteriormente derivó en un corrimiento de lodo.

El torrente recorrió unos 20 kilómetros en apenas siete minutos, alcanzando el puerto fronterizo de Gyirong y provocando devastación en el distrito nepalí de Rasuwa y en el condado tibetano colindante.

Balance de víctimas

En Nepal, las autoridades elevaron este jueves a 359 el número de fallecidos, mientras que 445 personas fueron rescatadas con vida, entre ellas 27 extranjeros. En el lado tibetano, el último balance disponible situaba en tres los fallecidos y en 558 las personas desaparecidas en Gyirong, de las cuales 260 son extranjeras.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en ambos lados de la frontera. Equipos especializados trabajan para localizar sobrevivientes y recuperar cuerpos en zonas de difícil acceso, mientras se mantiene la alerta por el riesgo de nuevas inundaciones derivadas de la acumulación de agua en el lago glaciar.