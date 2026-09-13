Rusia ataca con drones frontera Ucrania-Polonia; aparatos impactan tren civil

Las autoridades de Ucrania denunciaron este domingo un ataque con al menos dos drones contra la región fronteriza con Polonia, incluido uno que impactó la locomotora de un tren civil que cubría la ruta entre Kiev y Varsovia.

El otro dron impactó un camión cerca del puesto fronterizo de Dorohusk-Yahodin, “a unos 800 metros de la frontera polaca”, explicó el portavoz de la Guardia Fronteriza polaca, Dariusz Sienicki, en declaraciones al portal de noticias polaco Wirtualna Polska.

La empresa estatal de ferrocarriles ucraniana, Ukrzaliznitsia, señaló que el ataque ocurrió en la región de Volin, a dos kilómetros de la frontera, y que no hubo personas heridas. “El enemigo ha atacado la locomotora de un tren de pasajeros”, explicó en un comunicado publicado en redes sociales.

Sistema de alerta permitió prevenir a trabajadores

Ukrzaliznitsia destacó que el sistema de alerta permitió avisar a los trabajadores del tren antes de que ocurriera el ataque.

Supervisamos constantemente las amenazas aéreas para que los trenes puedan seguir funcionando y adoptar las mayores precauciones de seguridad posibles, para pasajeros y trabajadores”, resaltó la empresa.

El camión quedó destruido, aunque el paso fronterizo como tal no resultó afectado, señaló Sienicki. “El paso polaco-ucraniano de Dorohusk ahora mismo está operativo y el tráfico entre los dos países fluye con normalidad”, explicó.

Una portavoz del Ministerio del Interior polaco, Karolina Galecka, aseguró que no hubo ningún lesionado del lado polaco de la frontera.

Polonia detecta drones y mantiene protegido su espacio aéreo

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, explicó que los sistemas de defensa de Polonia detectaron una docena de drones a reacción ‘Geran 5’ rusos.

“Nuestro espacio aéreo está protegido por F-16, helicópteros y aviones de alerta temprana Saab. No ha habido ninguna violación de nuestra frontera”, aseguró Kosiniak-Kamysz en redes sociales.

Ucrania pide más medidas contra Moscú

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, advirtió que “el terror de (el presidente ruso, Vladimir) Putin” está “llamando directamente a la puerta de la UE y la OTAN”.

“Los bárbaros rusos están en vuestra puerta, queridos socios”, añadió, antes de demandar más medidas comerciales, diplomáticas y militares contra Moscú.

Con información de DPA.

*mcam