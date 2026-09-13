Irán reporta un muerto tras ataque contra uno de sus barcos en Ormuz

Un navío comercial iraní fue atacado este domingo en el estrecho de Ormuz, donde una persona murió y tres más resultaron heridas, informaron autoridades de Irán, en momentos en que Teherán y Washington mantienen una disputa por el control de esta vía marítima.

Un buque mercante fue alcanzado hacia las 05:00 horas (timepo local) esta mañana frente a las islas de Hengam y Qeshm. Una persona murió y tres resultaron heridas”, declaró el gobernador de Qeshm, Amir Teymouri, citado por la televisión y la agencia Tasnim, sin precisar el origen del ataque.

Durante la noche, se reportaron varias explosiones alrededor de Qeshm, la isla más grande del estrecho de Ormuz, sin que se determinara su relación con el incidente.

Buque fue alcanzado por un proyectil

El organismo de vigilancia marítima UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informó que recibió reportes sobre un buque alcanzado por un proyectil de origen desconocido mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

“Se declaró un incendio a bordo de la embarcación tras el ataque reportado. Las autoridades locales se encuentran en el lugar y colaboran en la evacuación de los tripulantes”, añadió el organismo, sin ofrecer más detalles sobre el incidente.

El hecho ocurre un día antes de una reunión en Omán entre Irán y los Estados del Golfo para abordar la situación de la ruta bloqueada, crucial para el comercio mundial de petróleo y gas.

Ormuz es una de las zonas geopolíticas más sensibles del mundo. Generada con IA.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz

El control del estrecho se convirtió en uno de los principales focos de tensión en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, durante la guerra que ambos mantienen desde hace seis meses.

En represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra el 28 de febrero, Irán bloqueó esta vía marítima, que antes del conflicto permanecía abierta y sin restricciones al tránsito.

Irán exige a las embarcaciones que tramiten una autorización para atravesar el estrecho, al argumentar motivos de seguridad y soberanía, y estudia la creación de un mecanismo para imponer tarifas por los servicios prestados.

Foto: Generada con IA.

Ataques aumentan la tensión en la zona

Los buques que no cumplen esas disposiciones son con frecuencia blanco de ataques iraníes, mientras que Estados Unidos bombardea esporádicamente objetivos en territorio de Irán.

El incidente se suma a la tensión que rodea al estrecho de Ormuz, ante la disputa entre Teherán y Washington por el control de esta vía marítima y de las restricciones impuestas al tránsito de embarcaciones durante el conflicto.

Con información de AFP.

*mcam