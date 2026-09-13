Montserrat, un enigma milenario y una Montaña Mágica llena de tradición oral

Desde el primer vistazo, Montserrat resulta una elevación rara por la forma de sus enormes rocas. La rareza de los acontecimientos que la envuelven es conocida en todo el mundo: desapariciones de excursionistas, luces extrañas en el cielo, sonidos que provienen de ninguna parte, motivos religiosos. Por ello es conocida como la Montaña Mágica.

Además, en el Macizo de Montserrat se alza un monasterio que data del siglo XI que alberga el ícono religioso de Cataluña, la Moreneta, conocida también como la Virgen de Montserrat o la Virgen de la Santa Cova. La leyenda dice que su imagen en madera fue hallada en una cueva.

Llama la atención el monasterio que data de la Edad Media en esa zona dominada por la orden de los Caballeros Templarios.

La Moreneta es una atracción para el turismo religioso, a la que miles de fieles llegan a suplicarle. Foto: Andrés Guardiola.

El monasterio y la leyenda de La Moreneta

En el Monasterio de Montserrat vive una comunidad benedictina.

El edificio de estilo plateresco fue construido en el año 1025. Todo comenzó en el año 880. Los locales vieron una 1luz intensa proveniente de una cueva de entre las rocas de la montaña. Los niños entraron a la caverna y se encontraron la brillante imagen de La Moreneta, que estaba esculpida en madera.

Del monasterio se dice que fue construido luego de que un sabio anacoreta fuera engañado por el demonio para asesinar a una doncella. Al darse cuenta de ello, peregrinó hasta El Vaticano, en donde el Papa le impuso una profunda penitencia, negando su propia humanidad y viviendo precisamente como animal entre las rocas del Montserrat.

La búsqueda del Santo Grial y los nazis

El 21 de octubre de 1940, Heinrich Himmler, diseñador de los campos de concentración y exterminio, fanático de las ciencias ocultas, hizo una visita es España. Pasó por la Montaña del Montserrat.

El líder nazi y jefe de la SS ascendió hasta los 700 metros en donde está ubicado el monasterio y penetró en la antiquísima biblioteca, exigiendo le fuera entregado el Santo Grial.

El Padre Superior se negó a atenderlo. A su encuentro envió a Andreu Ripoll, un joven sacerdote que hablaba alemán. Himmler se portó grosero y altivo, al grado de que cuando llegó a la presencia de la imagen de La Moreneta, éste se negó a hacer reverencia, dado el color representativo de su piel.

Un monasterio medieval, La Moreneta, los templarios y una historia ligada a Heinrich Himmler rodean de misterio esta montaña. Foto: Andrés Guardiola.

La madera de la Virgen de Montserrat se oscureció de forma inexplicable con el paso de los siglos. Realmente se desconoce si los monjes entregaron el Santo Grial o, al menos, conocimiento al titular de la SS, aunque oficialmente lo niegan. De hecho se ignora si ellos poseían el Santo Grial.

Himmler solamente quería magia para ganar la Segunda Guerra Mundial.

En línea recta hacia el norte se encuentra Guardiola de Berguedá, poblado en donde se alzan los restos del mítico Castillo de Guardiola, un recinto templario, relacionado directa o indirectamente con el cuidado del Santo Grial.

De ovnis y más leyendas en la Montaña Mágica

Religiosamente, cada día 11 de cada mes, a las faldas de la Montaña Mágica se realiza un tipo de convención Ovni, en la que los asistentes miran al cielo esperando la aparición de al menos algunas luces. Sin embargo, mucha gente asegura haber visto luminiscencias en el horizonte, pero también escuchado sonidos provenientes de las rocas.

En Montserrat también se han reportado desapariciones. Sobre todo en la década de los años de 1970. Los cuerpos de rescate jamás han encontrado a nadie en la Reserva Natural, pero según los vecinos de la zona, la gente ha desaparecido debido a la abducción de seres extraños.

Porque no solamente se habla de objetos voladores no identificados y extraterrestres, sino también se seres intraterrestres.

Mucha gente piensa que la montaña está hueca y hay todo un mundo en su interior. Sin embargo se carece de pruebas de ello, pero son decenas las leyendas que existen en torno a Montserrat.

*mcam