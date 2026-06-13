EU e Irán, a un paso de la paz; Pakistán prevé acuerdo en 24 horas

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría quedar finalizado en las próximas 24 horas, según informó este sábado el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador entre ambos países.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en la red social X.

Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda, iniciada el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

La incertidumbre se ha mantenido no obstante, con amenazas cruzadas en todo momento y hostilidades. Este mismo sábado, Estados Unidos dijo haber abatido varios drones iraníes que apuntaban a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

La televisión estatal de Irán, Irib, indicó igualmente que el canciller Abás Araqchi declaró que mientras no se alcance un acuerdo sobre todas las cuestiones, no puede decirse con certeza que se ha alcanzado un principio de acuerdo con Estados Unidos".

Desde hace meses, Pakistán trata de llevar a las dos partes a un acuerdo, tras la instauración el 8 de abril de un alto el fuego.

Islamabad albergó ese mes unas conversaciones entre ambos países, pero sin éxito en cuanto a un acuerdo de paz.

Alí Jamenei, difunto líder supremo de Irán. Foto: AFP.

El difunto líder supremo iraní Alí Jamenei será enterrado el 9 de julio

El difunto líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero al inicio de la ofensiva israeloestadounidense, será enterrado el 9 de julio, anunció la televisión estatal.

Jamenei será inhumado el 9 de julio en la ciudad de Machhad, en el noreste, de donde era oriundo, precisó la televisión estatal.

Los funerales estaban inicialmente previstos en marzo pero fueron postergados a causa de la guerra. Tendrán lugar a lo largo de seis días, desde el 4 de julio, en Teherán, y en las ciudades santas de Qom y Machhad.

Alí Jamenei estuvo en el poder durante casi 37 años. Fue sucedido por su hijo Mojtaba, quien desde entonces no ha aparecido en público, y según varias fuentes sufrió heridas graves en el bombardeo que mató a su padre.

Foto: AFP.

Israel bombardea el sur de Líbano

El ejército israelí bombardeó el sur del Líbano este sábado, poco después de advertir que atacaría de nuevo al movimiento proiraní Hezbolá y de llamar a evacuar una veintena de localidades de la zona, informó la agencia nacional de noticias libanesa NNA.

Los bombardeos alcanzaron las localidades de Rihan y Sujud, cerca de Nabatiyeh, indicó NNA.

El coronnel Avichay Adraee, portavoz arabófono del ejército israelí, había instado poco antes a la población a evacuar "de inmediato" unas veinte localidades en la zona de Nabatiyeh.

En su mensaje en redes sociales aseveró que el ejército golpeará "con fuerza".

Cualquiera que esté cerca de instalaciones de Hezbolá o material bélico pone en riesgo su vida", agregó el portavoz.

Israel y Hezbolá están en guerra desde el 2 de marzo, cuando el movimiento chiita empezó a lanzar proyectiles al Estado hebreo en solidaridad con su patrocinador Irán, atacado dos días antes por Estados Unidos y el ejército israelí.

Desde mitad de abril rige en teoría una tregua entre ambas partes, pero las hostilidades han continuado.

Israel, que ha venido atacando cientos de objetivos de Hezbolá, ocupa una parte del sur de Líbano, y según testimonios de habitantes y fotografías de AFP arrasó varias localidades en esa zona.

Irán exige que el acuerdo que está negociando con Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero incluya a Líbano.

Con información de AFP.

*mcam