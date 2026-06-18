Alcalde busca sancionar a padres que no cuiden a sus hijos en eventos públicos

El alcalde Wade Kapszukiewicz presentó una propuesta de ordenanza que permitiría imponer multas a los padres de familia cuyos hijos menores de edad asistan sin supervisión a determinados eventos públicos masivos.

La iniciativa surge tras el tiroteo registrado el 6 de junio durante el festival Old West End de Toledo y forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad en reuniones comunitarias.

El proyecto contempla la creación de “Zonas Especiales de Seguridad para Eventos”, espacios que estarían activos en horarios considerados de mayor riesgo y que otorgarían a las autoridades mayores facultades para controlar la presencia de menores.

De acuerdo con la propuesta, todo menor de 18 años tendría que estar acompañado por un adulto de al menos 25 años para permanecer dentro de estas zonas especiales. El alcalde argumentó que, aunque las autoridades pueden reforzar la seguridad, no pueden sustituir el papel de supervisión que corresponde a los padres o tutores.

Multas y sanciones

Las penalizaciones comenzarían con multas de entre 250 y 500 dólares para los padres de menores que se encuentren sin supervisión en estos eventos. En casos de reincidencia, la ordenanza contempla incluso consecuencias penales.

Kapszukiewicz reconoció que la medida no resolverá por sí sola los problemas de seguridad pública y recordó que los dos sospechosos del tiroteo que motivó la propuesta no eran menores de edad.

La ordenanza deberá ser discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Toledo antes de entrar en vigor. Está previsto que el ayuntamiento celebre una primera discusión formal el 23 de junio, y el alcalde espera que alguna versión de la medida pueda estar lista antes de las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio.