Revés para Trump: juez rechaza frenar retiro de su nombre del Kennedy Center

Un juez federal de Estados Unidos rechazó ayer una solicitud de la junta directiva del Kennedy Center y del Departamento de Justicia para detener el retiro del nombre del presidente Donald Trump de este centro de artes escénicas en Washington.

El juez de distrito Christopher Cooper ordenó el mes pasado, mediante un fallo, que el nombre de Trump fuera retirado del emblemático edificio de la capital estadounidense antes del viernes.

La junta directiva —integrada por aliados de Trump— y el Departamento de Justicia presentaron un recurso el jueves solicitando a Cooper que suspendiera la ejecución de su fallo.

El juez desestimó la petición, argumentando que el interés público "rara vez se ve favorecido por la 'perpetuación' de una acción gubernamental 'ilegal'".

En su fallo del 29 de mayo, Cooper señaló que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas había sido rebautizado ilegalmente con el nombre de Trump y que solo el Congreso tiene la facultad de cambiar su denominación.

Dio entonces a la administración un plazo de 14 días para retirar el nombre de Trump de la fachada y de cualquier material vinculado al centro.

Luego del fallo del juez distrital del viernes, la junta y el Departamento de Justicia presentaron un nuevo recurso ante una instancia superior para frenar el retiro del nombre de Trump.

Protestas mientras trabajadores quitaban nombre de Trump

Una multitud se reunió frente al edificio el viernes por la noche, vitoreando mientras los trabajadores levantaban andamios para alcanzar las letras del nombre de Trump.

Miles de personas seguían la escena por livestream, esperando el momento en que el nombre fuera retirado.

A principios de esta semana, el Kennedy Center ya eliminó el nombre de Trump de su sitio web, pero seguía en la fachada entrada la madrugada del sábado.

Poco antes de la medianoche, el Kennedy Center presentó una solicitud para extender el plazo 12 horas más, según medios estadounidenses.

El director ejecutivo del Kennedy Center, Matt Floca, explicó que las tormentas eléctricas retrasaron los trabajos por motivos de seguridad y que la retirada se completaría "en las primeras horas de la mañana".

Cooper también emitió una orden de bloqueo temporal contra la exigencia de Trump de cerrar el Kennedy Center durante dos años para realizar renovaciones.

Furioso, Trump reaccionó anunciando que renunciaba al control del centro, del cual se había apoderado al inicio de su segundo mandato, el año pasado, al nombrarse a sí mismo presidente de la junta directiva.

En diciembre, ese órgano —en el que Trump colocó a personas de su confianza— votó a favor de rebautizar el recinto como "Trump Kennedy Center", y el nombre del presidente republicano se añadió a la fachada en letras grandes, arriba del de Kennedy.

A raíz de esta decisión, varios artistas cancelaron actuaciones programadas.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump adoptó varias medidas para colocar su nombre e imagen en espacios oficiales, rompiendo con la tradición política estadounidense.

El Instituto de la Paz de Estados Unidos (ya desaparecido) fue rebautizado con el nombre de Trump, y su rostro aparece en enormes pancartas en el exterior de los departamentos de Justicia y Agricultura.

El gobierno también busca que la imagen aparezca del presidente en un billete de 250 dólares para conmemorar el 250º aniversario de la declaración de independencia.

Con información de AFP.

*mcam