Revelan operación de exingeniero de OpenAI para espiar secretos de IA por orden de Arabia Saudita

Un exingeniero de OpenAI enfrenta acusaciones federales en Estados Unidos por presuntamente instalar un dispositivo de grabación oculto dentro de una sala de conferencias ejecutiva de la empresa y recopilar información sensible relacionada con proyectos de inteligencia artificial, reuniones gubernamentales y estrategias corporativas.

El acusado, identificado como Abdulrahman Alfozan, ciudadano saudí y antiguo empleado de la compañía, habría utilizado herramientas de inteligencia artificial para desarrollar sistemas de grabación encriptados y ubicar espacios donde se realizaban reuniones de alto nivel.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por los fiscales federales, investigadores encontraron evidencia que sugiere que Alfozan habría considerado instalar más dispositivos en otras áreas de las oficinas de OpenAI.

La acusación sostiene que el 28 de septiembre de 2026 colocó un dispositivo de grabación de audio oculto en un puerto USB localizado detrás de un televisor dentro de una sala de conferencias utilizada por directivos de la empresa.

Los fiscales afirman que el equipo fue modificado para dificultar su detección y que la información almacenada en una tarjeta microSD estaba cifrada.

La investigación señala que, días antes de la instalación del aparato, el sospechoso habría utilizado una cuenta de chatbot perteneciente a su esposa para buscar información sobre cómo construir sistemas de grabación continua, mejorar la captura de audio, incorporar funciones de escucha remota y cifrar archivos almacenados.

Según la fiscalía, esas búsquedas coincidieron con las características técnicas encontradas posteriormente en el dispositivo asegurado por las autoridades.

Los fiscales también revelaron que el ingeniero mantenía conversaciones frecuentes mediante WhatsApp con un integrante no identificado de la familia real saudí.

De acuerdo con la documentación judicial, esa persona le habría insistido en regresar a Arabia Saudita para incorporarse a una iniciativa relacionada con inteligencia artificial.

Entre los mensajes recuperados figura una comunicación en la que el miembro de la realeza le habría dicho: "Arabia Saudita te necesita más que Estados Unidos".

La acusación sostiene que Alfozan había manifestado interés en regresar al reino una vez que consolidara ciertos beneficios económicos derivados de sus acciones en la empresa.

La operación para salir de Estados Unidos

Las autoridades indicaron que el sospechoso fue detenido el 9 de octubre, apenas tres días antes de abordar un vuelo de ida con destino a Riad junto con su esposa y su hijo de tres meses.

Según los fiscales, tras la detención del ingeniero, su familia abandonó Estados Unidos utilizando boletos de clase ejecutiva que presuntamente fueron adquiridos por un oficial militar saudí.

Durante una audiencia celebrada esta semana, el juez magistrado Alex Tse rechazó la solicitud de la defensa para que el acusado enfrentara el proceso en arresto domiciliario.

La fiscalía argumentó que la situación económica del sospechoso, sus contactos internacionales y el presunto apoyo recibido desde Arabia Saudita representaban un riesgo significativo de fuga.

Asimismo, las autoridades señalaron que las reuniones celebradas en la sala donde se encontró el dispositivo involucraban información estratégica relacionada con inteligencia artificial, asuntos gubernamentales y seguridad nacional.