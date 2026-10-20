Muere mujer de 65 años tras ser atacada por un tiburón; cierran dos playas en Sudáfrica

Sudáfrica cerró las playas de Orient Beach y Eastern Beach, en la provincia del Cabo Oriental, luego de que una mujer de 65 años muriera tras ser atacada por un tiburón mientras nadaba cerca de la costa. El incidente ocurrió durante la mañana del martes en la ciudad de KuGompo, anteriormente conocida como East London.

Una jornada de natación terminó en tragedia en la costa sudafricana. La víctima se encontraba en el agua con un grupo de nadadores poco después de las 8:00 horas locales, cuando comenzó a mostrar señales de que tenía dificultades, de acuerdo con el testimonio de una persona que presenció los hechos y habló con la emisora pública SABC.

El testigo relató que los integrantes del grupo advirtieron que la mujer había sido mordida y que sus heridas eran graves. Según su descripción, presentaba dos mordeduras: una en el muslo y otra en la parte superior del brazo.

La mujer fue trasladada hasta la orilla, donde se confirmó su fallecimiento, de acuerdo con el relato difundido por la cadena estatal.

Cierran dos playas tras el ataque de tiburón

Después del incidente, las autoridades municipales ordenaron el cierre preventivo de Orient Beach y Eastern Beach, dos zonas costeras de Buffalo City, en la provincia sudafricana del Cabo Oriental.

En un comunicado publicado en Facebook, el gobierno municipal confirmó que el ataque había ocurrido esa mañana y lo describió como un “trágico suceso”.

Las playas de Orient Beach y Eastern Beach permanecerán cerradas hasta nuevo aviso”, informó la administración local, que también pidió a la población extremar las precauciones y evitar ingresar al mar en las zonas afectadas.

La medida busca reducir la exposición de bañistas y nadadores a posibles riesgos mientras se mantiene la restricción de acceso al agua. Hasta la información disponible, las autoridades no habían anunciado una fecha para reabrir las playas.

La víctima nadaba habitualmente en la zona

Un amigo de la fallecida, quien también presenció lo ocurrido y pertenecía a la asociación de nadadores habituales de la que ella formaba parte, confirmó a SABC que la mujer tenía 65 años.

Según su testimonio, a la víctima le gustaba nadar sola. Esa mañana se encontraba en el agua cuando hizo señales a sus compañeros para indicarles que estaba en dificultades.

Los relatos de los testigos permiten reconstruir los momentos previos al desenlace, aunque la información difundida no detalla cuánto tiempo transcurrió entre el ataque, el traslado de la mujer a la playa y la confirmación de su muerte.

La autoridad municipal también informó del incidente en una publicación en redes sociales, en la que señaló que se había producido un ataque de tiburón en KuGompo con consecuencias fatales.

Las autoridades mantienen la alerta en la costa

El cierre de las dos playas constituye la principal medida anunciada tras el fallecimiento. Las autoridades instaron a los bañistas a respetar las restricciones y mantenerse fuera del agua en los sectores afectados hasta que se emita una nueva disposición.

Por su parte, Reuters informó que un portavoz de la autoridad local no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales. La información disponible tampoco precisa la especie del tiburón involucrado ni ofrece detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el ataque.

El caso vuelve a poner atención sobre la importancia de atender los avisos de seguridad en las zonas de baño y seguir las instrucciones de los responsables locales cuando se reportan incidentes con fauna marina.

Por ahora, el dato central confirmado es el fallecimiento de la mujer de 65 años y el cierre de Orient Beach y Eastern Beach, en el Cabo Oriental de Sudáfrica, mientras las autoridades mantienen las restricciones de acceso al mar.