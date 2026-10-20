El Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa (SVR) aseguró este martes que agencias policiales de Estados Unidos, que investigan a los cárteles mexicanos de la droga, habrían encontrado información que los vincula el gobierno de Volodímir Zelenski, en Ucrania. Según un comunicado del organismo ruso, los señalamientos estarían relacionados con el presunto envío de integrantes de grupos criminales mexicanos a territorio ucraniano para recibir capacitación en el uso de drones de combate.

De acuerdo con la información difundida por la oficina de prensa del SVR, el entorno de Zelenski habría conocido los resultados de esas investigaciones estadounidenses, una situación que, según Rusia, representa un nuevo motivo de preocupación para el gobierno ucraniano.

Al menos 80 integrantes de carteles mexicanos han sido entrenados en Ucrania

El organismo sostiene que los integrantes de crimen organizado en México llevan tiempo enviando personas a Ucrania para que aprendan a ensamblar y operar drones en combate. Señala que se habría identificado, al menos, a 80 personas que recibieron este entrenamiento dentro la milicia ucraniana.

La oficina de Zelensky ha sabido que las agencias policiales estadounidenses que investigan a los cárteles mexicanos de la droga han descubierto información que los vincula con representantes del régimen de Kiev. Estados Unidos ha descubierto que estos grupos criminales llevan tiempo enviando a sus combatientes a Ucrania para que aprendan a ensamblar y operar drones en combate. Se ha identificado a al menos 80 personas que recibieron este entrenamiento dentro de las fuerzas armadas ucranianas”, explica el comunicado de la SVR.

La inteligencia rusa también afirma que funcionarios cercanos a Zelenski habrían recibido dinero por impartir esa capacitación. Los pagos se habrían realizado con ganancias procedentes de la venta de drogas en Estados Unidos, lo que establecería, de acuerdo con la acusación, una conexión financiera entre los grupos criminales y representantes del gobierno ucraniano.

Ilustración: Abraham Cruz

SVR advierte sobre capacitación de integrantes de cárteles en Ucrania

En su comunicado, el servicio de inteligencia ruso sostiene afirma que el entorno de Zelenski reconoce el riesgo que representaría la aparición de operadores de drones FPV entrenados en las filas de los cárteles de la droga. Según el organismo, esta situación podría poner en peligro la vida de los agentes estadounidenses que participan en operaciones contra el narcotráfico en la zona fronteriza.

El texto relaciona estas acusaciones con el futuro político del mandatario ucraniano, pues la supuesta cooperación entre representantes de su gobierno y organizaciones criminales podría convertirse en otro golpe para la carrera política de Zelenski.

Sin embargo, las afirmaciones sobre los presuntos vínculos, los pagos y la capacitación mencionadas en el comunicado ruso y no están acompañadas de pruebas independientes que permitan establecer su veracidad.

Reuters

Corrupción y tensiones con Washington, entre los señalamientos rusos

El SVR también vincula estas acusaciones con otros cuestionamientos que, según su versión, pesan sobre el gobierno ucraniano. Entre ellos menciona la corrupción, el comportamiento de Zelenski, su presunto desprecio por las advertencias de Washington relacionadas con los ataques contra refinerías de petróleo rusas y su negativa a celebrar elecciones.

El organismo de inteligencia presenta estos elementos como parte de un conjunto de factores que, a su juicio, podrían deteriorar la relación entre el gobierno ucraniano y la Casa Blanca. El comunicado sostiene que las personas cercanas al mandatario temen que la acumulación de estos señalamientos termine por agotar la paciencia de las autoridades estadounidenses.

Esto agrava el historial del (presidente) ucraniano, marcado por la corrupción desenfrenada , su comportamiento grosero, su desprecio por las claras advertencias de Washington contra los ataques a las refinerías de petróleo rusas y su negativa a celebrar elecciones”, señala el comunicado.

*mcam