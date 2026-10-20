Elecciones en Brasil: Lula se juega el poder ante Flávio Bolsonaro

Brasil llega a la recta final de sus elecciones presidenciales de 2026 con dos candidatos que representan visiones opuestas sobre el futuro del país. El presidente Lula da Silva busca un cuarto mandato, mientras que Flávio Bolsonaro intenta convertir el respaldo heredado del bolsonarismo en una victoria que devuelva a la derecha al Palacio del Planalto.

La contienda no se reduce a una competencia entre dos apellidos conocidos de la política brasileña. En juego están la continuidad de los programas sociales, la orientación económica del Gobierno, el papel de las instituciones democráticas y la capacidad de una derecha fortalecida en las urnas para consolidar su influencia sobre el Congreso.

El resultado también tendrá repercusiones más allá de las fronteras brasileñas. Brasil ocupa una posición estratégica en la región y su orientación política influye en los equilibrios diplomáticos, comerciales y ambientales del continente.

La segunda vuelta está prevista para el domingo 25 de octubre, después de una primera ronda celebrada el día 4. Según el material electoral proporcionado, Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos, frente al 45% de Lula, una diferencia que dejó al mandatario ante la necesidad de recuperar terreno en apenas tres semanas.

Partidarios de Luiz Inácio Lula da Silva sostienen máscaras que representan al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, con cuernos rojos, durante una manifestación frente a la sede de Meta en São Paulo, Brasil. AFP

Una ventaja estrecha y una elección todavía abierta

Las encuestas electorales en Brasil muestran una competencia cerrada. Un sondeo de Datafolha divulgado el 15 de octubre situó a Flávio Bolsonaro con el 51% de los votos válidos y a Lula con el 49%, dentro del margen de error de la medición. La diferencia numérica, por tanto, no equivale a una victoria asegurada.

El antecedente electoral introduce, además, un factor de incertidumbre: antes de la primera vuelta, las encuestas no anticiparon plenamente el desempeño de la derecha. Para el equipo de Lula, el reto consiste en convertir la movilización de sus simpatizantes en votos efectivos; para Bolsonaro, mantener el impulso de su primera victoria parcial sin perder terreno entre los electores indecisos.

La campaña se desarrolla en un país de dimensiones continentales, con profundas diferencias regionales y sociales. La inseguridad, el costo de vida, los impuestos, la corrupción y la continuidad de las ayudas públicas forman parte de una discusión en la que cada candidato intenta convencer a sectores que no necesariamente comparten las mismas prioridades.

Flávio Bolsonaro ha colocado la seguridad pública y el poder adquisitivo entre los ejes de su discurso. También ha recurrido a las críticas contra la carga tributaria y a la promesa de combatir la corrupción, un tema que afecta la imagen pública de ambos sectores políticos, aunque por razones y antecedentes distintos.

Durante un acto de campaña en São Paulo, la funcionaria Geneci Bispo, de 58 años, expresó su inconformidad con la política fiscal del Gobierno. Según declaró a la AFP, la administración de Lula aumenta los impuestos a quienes trabajan para sostener a los sectores de menores ingresos mediante programas asistenciales.

Su testimonio ilustra una de las dificultades del oficialismo: defender sus políticas redistributivas frente a ciudadanos que cuestionan cómo se financian y cuáles son sus efectos sobre la economía familiar.

Lula defiende su legado en busca del voto social

Para el presidente brasileño, la elección representa una prueba tanto política como personal. A sus 80 años, Lula da Silva busca convencer al electorado de que su experiencia y su trayectoria siguen siendo una ventaja frente a una oposición que promete un cambio de rumbo.

El mandatario ha insistido en la importancia de preservar los programas sociales en Brasil y ha intentado colocar sus resultados en el centro de la discusión. Entre las medidas mencionadas durante la campaña figura el aumento de las ayudas del Bolsa Família, programa dirigido a familias de bajos ingresos.

También obtuvo respaldo legislativo para una reforma constitucional relacionada con la jornada laboral, presentada como una garantía de dos días de descanso para los trabajadores. Aunque Flávio Bolsonaro se había opuesto inicialmente a la iniciativa, terminó votando a favor ante la popularidad de la medida.

Estos anuncios muestran cómo la disputa electoral también se libra alrededor de las condiciones de vida de los trabajadores y de la capacidad del Estado para atender las necesidades de los hogares más vulnerables.

Sin embargo, el legado de Lula tiene puntos débiles que sus adversarios explotan. Su trayectoria política está marcada por investigaciones y procesos judiciales que han alimentado durante años el debate sobre la corrupción en Brasil. El mandatario pasó 580 días en prisión entre 2018 y 2019 antes de que sus condenas fueran anuladas por defectos procesales y de competencia judicial.

Flávio Bolsonaro, por su parte, también enfrenta cuestionamientos. El material proporcionado señala que está bajo investigación por posibles irregularidades vinculadas con la financiación de una película sobre su padre, Jair Bolsonaro. Esa circunstancia contrasta con su discurso anticorrupción, aunque una investigación no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.

La campaña de ambos candidatos evidencia así una paradoja: los dos buscan presentarse como la opción capaz de responder a las preocupaciones de la ciudadanía, pero sus respectivos antecedentes forman parte de la controversia política.

Esta vista aérea muestra a partidarios del senador brasileño de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, sosteniendo una bandera brasileña gigante durante un mitin en la Avenida Paulista, en São Paulo. AFP

La sombra de Jair Bolsonaro y el debate sobre democracia

La figura del expresidente Jair Bolsonaro continúa ocupando un lugar central en la elección. El exmandatario cumple en su domicilio una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula, según los datos proporcionados para este reportaje.

Su hijo Flávio ha convertido la defensa de su padre en una de las banderas de su campaña y ha prometido buscar su liberación. Incluso ha afirmado que, si gana, será él quien coloque la banda presidencial a su padre, una declaración que refuerza el peso de la lealtad familiar en su proyecto político.

Para los simpatizantes de la izquierda, la posibilidad de un Gobierno encabezado por Flávio plantea interrogantes sobre el futuro institucional del país. Las manifestaciones convocadas después de la primera vuelta han servido para expresar el rechazo a una eventual restauración del poder bolsonarista.

Lula agradeció a quienes salieron a las calles y afirmó que su movilización contribuye a garantizar la continuidad democrática en Brasil. En Río de Janeiro, la publicista Camila Hassen, de 35 años, defendió la importancia de las instituciones al señalar que “la democracia es un bien muy valioso y delicado”.

La declaración resume una preocupación que rebasa las diferencias partidistas: la necesidad de que la competencia electoral transcurra dentro de las reglas constitucionales y de que sus resultados sean respetados.

La elección brasileña, por tanto, no solo definirá quién gobernará durante los próximos cuatro años. También pondrá a prueba la capacidad del país para mantener la estabilidad institucional después de una etapa de fuerte polarización política.

El senador derechista brasileño y candidato presidencial por el Partido Liberal, Flavio Bolsonaro (izq.), y el diputado Nikolas Ferreira asisten a un mitin en la Avenida Paulista, en São Paulo AFP

Ana Elisa Santos… trasladó la política al celular

Mientras Lula intenta defender su trayectoria, una parte de su estrategia de campaña depende de una generación que aprendió a hacer política frente a una cámara de teléfono.

La diputada electa Ana Elisa Santos, de 21 años, se convirtió en una de las figuras jóvenes de la izquierda después de obtener alrededor de medio millón de votos en su debut electoral, según los datos proporcionados. Nacida en Divinópolis, en el sureste brasileño, estudia Derecho y atribuye parte de sus oportunidades educativas a las políticas sociales impulsadas durante los gobiernos de Lula.

Su historia refleja una transformación profunda en las formas de participación política. Hija de una maestra de escuela pública y criada en una familia negra de la periferia, comenzó a publicar videos críticos del bolsonarismo desde su entorno familiar.

Hace dos años comencé a hacer política en el cuarto de mi mamá con un celular”, relató durante la campaña.

Con el tiempo, sus contenidos pasaron de las redes a las calles. En uno de sus trabajos, acompañó a un repartidor de comida para explicar sus propuestas de protección social para quienes trabajan mediante plataformas digitales. También combinó mensajes políticos con referencias culturales y temas cotidianos, una fórmula que le permitió construir una audiencia amplia.

Su comunidad digital supera los cinco millones de seguidores en Instagram, de acuerdo con la información facilitada. Ese alcance la convirtió en una voz relevante para una campaña que busca conectar con votantes jóvenes y adaptar el mensaje del oficialismo a los hábitos de consumo de información actuales.

Después de la primera vuelta, Ana Elisa fue invitada a Brasilia para asesorar a Lula junto con otros jóvenes electos. El objetivo era contribuir a una comunicación más directa, menos dependiente de los formatos tradicionales y mejor adaptada a los lenguajes digitales.

La propia diputada ha descrito al presidente como una persona dispuesta a escuchar críticas constructivas. La colaboración también muestra que el oficialismo reconoce una desventaja: durante años, los sectores conservadores desarrollaron una presencia digital que la izquierda no consiguió igualar con la misma eficacia.

Redes sociales: el otro campo de batalla electoral

La disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro no se libra únicamente en los debates televisados, las concentraciones y las propuestas de Gobierno. Las redes sociales en Brasil se han convertido en una infraestructura central de la competencia electoral, capaz de amplificar mensajes, movilizar simpatizantes y llevar las controversias políticas a millones de usuarios.

Lula, quien durante años presumió de no utilizar un teléfono celular y llegó a referirse irónicamente a sus usuarios como la “generación del dedito”, comenzó a grabar videos en formato selfi para llamar a la movilización. Después de recibir asesoría de jóvenes políticos, llegó a proclamarse el “rey del selfi”.

El cambio puede parecer anecdótico, pero representa una adaptación significativa. En una campaña en la que la atención del público se disputa entre videos breves, transmisiones en directo y mensajes compartidos en grupos, la comunicación política digital puede ayudar a los candidatos a comunicarse sin depender exclusivamente de los medios tradicionales.

Ana Elisa Santos ha sido especialmente crítica con la estrategia de su propio bloque. A su juicio, los conservadores comprendieron antes que la izquierda que la actividad en las plataformas y la movilización en la calle forman parte de un mismo proceso político.

Su diagnóstico apunta a una transformación que afecta a todo el sistema democrático: los contenidos digitales no se quedan en internet, sino que pueden trasladarse a las conversaciones familiares, las reuniones comunitarias y las manifestaciones presenciales.

La controversia también alcanzó a Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp. El Partido de los Trabajadores denunció que determinados contenidos favorables a Lula habían sufrido restricciones de difusión y acusó a la empresa de interferir en la campaña.

Meta reconoció la existencia de problemas técnicos, pero negó que hubiera actuado con parcialidad. Según la información proporcionada, la justicia electoral pidió a la compañía que demostrara que trataba de la misma manera los contenidos de ambas campañas.

Las acusaciones deben distinguirse de los hechos comprobados: la existencia de una denuncia y de una respuesta empresarial no demuestra por sí sola que haya ocurrido una interferencia deliberada. Sin embargo, el episodio revela hasta qué punto las decisiones de las plataformas tecnológicas se han convertido en un asunto de interés público durante las elecciones brasileñas.

Una disputa que trasciende las fronteras brasileñas

El resultado del balotaje será observado también desde el exterior. La orientación de Brasil influye en las relaciones con Estados Unidos, la integración regional y los debates sobre comercio, medioambiente y cooperación internacional.

El avance de fuerzas conservadoras en otros países latinoamericanos ha alimentado la pregunta de si Brasil seguirá esa misma tendencia. No obstante, reducir la elección a una simple ola ideológica regional dejaría fuera factores decisivos: las diferencias sociales internas, la fortaleza de los partidos, el peso del Congreso y la relación de los ciudadanos con los servicios públicos.

La influencia de Donald Trump y la política estadounidense aparecen como elementos del debate, pero la elección brasileña conserva una dinámica propia. Las prioridades de los votantes, la situación económica y los antecedentes de los candidatos son factores inmediatos que pueden resultar más determinantes que cualquier alineamiento internacional.

En ese contexto, Lula busca movilizar a quienes temen un retroceso de las políticas sociales y de las instituciones democráticas. Flávio Bolsonaro intenta capitalizar el descontento con el Gobierno, las preocupaciones por la inseguridad y la demanda de un cambio político.

Ambos necesitan convencer a un electorado que no necesariamente comparte todos los planteamientos de uno u otro bando.