Retiran máquinas tragamonedas durante operativo en Tizayuca

Un despliegue coordinado de autoridades federales, estatales y municipales permitió el aseguramiento de varias máquinas tragamonedas instaladas en Plaza Alameda, sobre la avenida Juárez Sur, en el primer cuadro del municipio de Tizayuca, Hidalgo.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Policía Federal Ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes en el inmueble. Para garantizar el desarrollo de las acciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca implementaron un perímetro de seguridad, con el apoyo de la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Grupo de Reacción Municipal.

De acuerdo con la información disponible, el retiro de los equipos se llevó a cabo como parte de actuaciones ministeriales relacionadas con la regulación de los juegos y sorteos, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

Foto: Especial

Este tipo de intervenciones se encuentra dentro del marco jurídico que regula las funciones de investigación de las autoridades y el aseguramiento de bienes que pudieran estar relacionados con hechos sujetos a indagatoria, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al concluir el operativo, las autoridades municipales resaltaron la importancia del trabajo conjunto entre las distintas corporaciones de seguridad, para facilitar las diligencias de las instancias competentes y fortalecer el cumplimiento de la ley en el municipio.

Hasta el momento, no se precisó el número exacto de máquinas aseguradas ni reporta detalles adicionales sobre posibles personas involucradas en el procedimiento.