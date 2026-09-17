EU aprueba venta de 48 cazas F-35 a Arabia Saudita por 24 mil 300 millones de dólares

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio luz verde a la posible venta a Arabia Saudita de 48 cazas furtivos F-35 Lightning II, fabricados por Lockheed Martin, en una operación que también contempla motores, equipos de comunicaciones, refacciones y servicios de apoyo.

De acuerdo con la dependencia estadunidense, la venta busca fortalecer las capacidades de defensa de Arabia Saudita y mejorar la interoperabilidad de sus fuerzas armadas con las de Estados Unidos.

La operación contempla 49 motores Pratt & Whitney, además de piezas de repuesto, equipos de comunicaciones y otros elementos necesarios para la operación y mantenimiento de las aeronaves.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre los F-35 para Arabia Saudita?

El Departamento de Estado señaló que la venta permitirá a Arabia Saudita reforzar su capacidad para enfrentar amenazas actuales y futuras.

También afirmó que la adquisición incrementará el número de aeronaves operativas del reino y fortalecerá sus capacidades de defensa aire-aire y aire-tierra.

"La venta propuesta de este equipamiento y estos servicios de apoyo no alterará el equilibrio militar en la región", sostuvo el Departamento de Estado.

La afirmación responde, entre otros factores, a la preocupación de Israel por la posible incorporación de los F-35 al arsenal saudí.

Israel y los F-35 de Arabia Saudita

Arabia Saudita ha buscado durante años adquirir los F-35, considerados entre los aviones de combate más avanzados de Estados Unidos.

Israel, que es actualmente el único país de Medio Oriente que opera este modelo, ha expresado preocupación por una eventual venta a Riad debido a la ventaja militar que Washington mantiene como política para su principal aliado regional.

Estados Unidos ha autorizado hasta ahora la venta de los F-35 principalmente a sus aliados más cercanos, incluidos varios países europeos de la OTAN e Israel.

Arabia Saudita celebra la operación

La embajada de Arabia Saudita en Washington celebró la decisión estadunidense y afirmó que la transacción refleja "la solidez y el carácter duradero" de la relación entre ambos países.

La representación diplomática señaló que la cooperación en materia de seguridad entre Washington y Riad ha contribuido a la estabilidad regional, fortalecido las capacidades de defensa colectiva y avanzado los intereses de seguridad compartidos.Venta de F-35 todavía requiere aprobación del Congreso

Aunque el Departamento de Estado aprobó la posible operación y notificó al Congreso estadunidense, la venta todavía debe completar el proceso legislativo correspondiente.

Anneliese, la primera mujer en pilotar un avión F-35

Por ahora, Washington no estableció un plazo para la entrega de los 48 aviones.

La posible operación ocurre mientras Medio Oriente atraviesa un periodo de elevada tensión militar y Arabia Saudita mantiene un papel relevante en la seguridad regional.

En 2019, Estados Unidos expulsó a Turquía del programa F-35 después de que el país, integrante de la OTAN, adquiriera un sistema ruso de defensa aérea. Washington argumentó entonces que esa decisión generaba riesgos para la seguridad de la tecnología utilizada por el avión.